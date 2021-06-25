25.06.2021 16:35

Пьяная мать забыла своего маленького сына в детском саду

Мать мальчика привлекли к административной ответственности. Сейчас решается вопрос о лишении ее родительских прав.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции. 23 июня в Лозовской райотдел полиции поступило сообщение о том, что с детского сада мать не забрала своего сына в возрасте 1 год 9 месяцев. На телефонные звонки женщина не отвечала.

Прибыв в дошкольное учреждение, ювеналы с соцработниками приняли решение отправить ребенка в медучреждение.

Похже в детский сад заявилась мать ребенка. Подравшись с сотрудниками учреждения и побив окна, она стала кричать, что выпорет своего ребенка.

Женщину доставили в горбольницу, где после осмотра врача выяснилось, что она находится в состоянии алкогольного опьянения.

По словам правоохранителей, мать уже не раз привлекалась к административной ответственности за невыполнение своих родительских обязанностей. В отношении женщины правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях по ч.1, 2 ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) и ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

24 июня служба по делам детей Первомайского городского совета решила немедленно отобрать ребенка в связи с непосредственной угрозой жизни и здоровью ребенка.

Напомним, 7 мая во время патрулирования территории в парке по улице Алчевских работники ювенальной превенции заметили маленькую девочку, которая гуляла сама без присмотра взрослых. Менее чем за час полицейские нашли мать и няню девочки. По их словам, 26-летняя мать оставила ребенка на 51-летнюю няню, которая недосмотрела за ребенком