25.06.2021 16:19

Издевался и унижал мать: под Харьковом осужден домашний насильник

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по обвинению, поданому Красноградской окружной прокуратурой Зачепиловский райсуд Харьковской области признал виновным мужчину в домашнем насилии в отношении своей матери.

Расследованием установлено, что нигде безработный 34-летний мужчина, уже тржды привлекавшийся к админответственности за домашнее насилие, должных выводов для себя не сделал и поведение не изменил.

Хулиганистый сынок повреждал бытовые предметы и продолжал совершать домашнее насилие в отношении своей 57-летней матери, унижать ее нецензурной бранью.

Приговором Зачепиловского районного суда Харьковской области от 01.06.2021 34-летний мужчина признан виновным по ст. 126-1 УК Украины и назначено наказание в виде 4 месяцев ареста.

Идет срок апелляционного обжалования.