Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Издевался и унижал мать: под Харьковом осужден домашний насильник
25.06.2021  16:19   

Издевался и унижал мать: под Харьковом осужден домашний насильник

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по обвинению, поданому  Красноградской окружной прокуратурой  Зачепиловский райсуд Харьковской области признал виновным мужчину в домашнем насилии в отношении своей матери.
 
Расследованием установлено, что нигде безработный 34-летний мужчина, уже тржды привлекавшийся  к админответственности за домашнее насилие, должных выводов для себя не сделал и поведение не изменил.
 
Хулиганистый сынок повреждал бытовые предметы и продолжал совершать домашнее насилие в отношении своей 57-летней матери, унижать ее нецензурной бранью.
 
Приговором Зачепиловского районного суда Харьковской области от 01.06.2021 34-летний мужчина признан виновным по ст. 126-1 УК Украины и назначено наказание в виде 4 месяцев ареста.
 
Идет срок апелляционного обжалования.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  издевательство, домашнее насилие, харьков, унижение
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