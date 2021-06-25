Харьковский бизнес поддержал “Карточку харьковчанина”

Несколько десятков компаний уже присоединились к проекту, который инициировал Игорь Терехов.
Сорокин Артем, представитель Кондитерской фабрики «Полюс»:«Для нашей фабрики проект очень важен и интересен. Это важно для нас потому, что мы являемся неотъемлемой частью Харькова и, если есть возможность участвовать в социальных проектах, то мы с удовольствием принимаем эту возможность».
Александр Митцель, директор сети частных клиник «ONClinic»«Мы живем в Харькове, работаем в Харькове, поэтому и готовы предоставлять харьковчанам дополнительные скидки для разных групп населения. На диагностику, анализы и консультации специалистов – 10-15%. Дальше, в зависимости от потребностей харьковчан, мы готовы пересматривать условия. Мы будем максимально лояльны к пациентам с “Карточкой харьковчанина”.
Илья Рябов,представитель сети супермаркетов «Восторг»:«Мы предлагаем 5% скидки на все группы товаров, кроме товаров акционных, которые и так идут со скидами. Проект действительно нам очень интересен, думаю, что в рамках Харькова он станет очень востребованным у жителей. Нам принимать участие предложил город. Мы рады, что город собрал такое сообщество социально ответственного бизнеса. Мы здесь уже все познакомились между собой и начали диалог по поводу размеров скидки. Мы радуемся, что можем проявить лояльность к клиентам, это всегда большой «плюс» для бизнеса».
Выполнять обычную текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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