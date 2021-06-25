25.06.2021 16:00

Харьковский бизнес поддержал “Карточку харьковчанина”

Несколько десятков компаний уже присоединились к проекту, который инициировал Игорь Терехов.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает РЕДПОСТ . Сформировать сообщество социально активного бизнеса и наладить с ним взаимовыгодные отношения – цель любого города. В Харькове это стало возможным. Несколько десятков компаний поддержали открытую Декларацию о реализации социального проекта «Карточка харьковчанина».

Это местные производители молочной и мясной продукции, хлебобулочных изделий, компании, которые предоставляют медицинские услуг, большие сетевые супермаркеты и маленькие кофейни, которые готовы предоставить значительные скидки и привилегии владельцам “Карточки Харьковчанина”.

Сорокин Артем, представитель Кондитерской фабрики «Полюс»: «Для нашей фабрики проект очень важен и интересен. Это важно для нас потому, что мы являемся неотъемлемой частью Харькова и, если есть возможность участвовать в социальных проектах, то мы с удовольствием принимаем эту возможность».

Сообщается, что к началу сентября карточки получат все 140 тысяч харьковских школьников и в течение осенних месяцев владельцами карт других категорий станут 500 тыс. харьковчан.

А в планах харьковского городского совета обеспечить карточками всех харьковчан, которые уже достигли школьного возраста. Более миллиона человек станут участниками одного социального проекта – это будет абсолютным и недосягаемым национальным рекордом.

Александр Митцель, директор сети частных клиник «ONClinic» «Мы живем в Харькове, работаем в Харькове, поэтому и готовы предоставлять харьковчанам дополнительные скидки для разных групп населения. На диагностику, анализы и консультации специалистов – 10-15%. Дальше, в зависимости от потребностей харьковчан, мы готовы пересматривать условия. Мы будем максимально лояльны к пациентам с “Карточкой харьковчанина”.

Позиции всех предпринимателей схожи в одном – принимать участие в проекте нужно. Только объединившись, можно вывести харьковское бизнес-сообщество на новый качественный уровень и составить конкуренцию в масштабах всей Украины.

Илья Рябов,представитель сети супермаркетов «Восторг»: «Мы предлагаем 5% скидки на все группы товаров, кроме товаров акционных, которые и так идут со скидами. Проект действительно нам очень интересен, думаю, что в рамках Харькова он станет очень востребованным у жителей. Нам принимать участие предложил город. Мы рады, что город собрал такое сообщество социально ответственного бизнеса. Мы здесь уже все познакомились между собой и начали диалог по поводу размеров скидки. Мы радуемся, что можем проявить лояльность к клиентам, это всегда большой «плюс» для бизнеса».

Ранее РЕДПОСТ рассказывал, какие привилегии получат владельцы ученической, студенческой и льготной карточки.