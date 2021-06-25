25.06.2021 15:48

Плавание. Харьковчане - победители и призеры чемпионата Украины

Харьковские пловцы триумфально выступили на национальном первенстве.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Федерацию плавания Украины, завершились Летние чемпионаты Украины по плаванию среди юниоров и молодежи в Днепре.

Харьковчане завоевали 10 медалей.

Молодежь получила 3 награды соревнований: "золото" на дистанции 100 м баттерфляем взял Богдан Тамбовцев (0:55.38), "серебро" в 100-метровке на спине завоевал Дмитрий Корсун (0:58.26 сек.), а "бронза" на 200 м. брассом в Александру Власову (2:23.84).

Юниоры хавовали 3 серебряных и 4 бронзовых награды.

Дмитрий Корсун стал в заплывах на спине вице-чемпионом (на дистанции 100 м.) и "бронзовым" призером (на 50-метровке).

В брассе отличился Тимофей Суровикин, став вице-чеипионом на 100 метрах и отвоевав "бронзу" на 50 м.

Также бронзовые награды достались Марии Роман в запливе на 200 м брассом (2:42.35) и Никите Засядько на 50 м баттерфляем (0:26.20).

В комбинированной эстафете 4x100 м Дмитрий Корсун, Тимофей Суровикин, Никита Засядько и Денис Никулин заняли второе место (4:00.22).