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25.06.2021  15:48   

Плавание. Харьковчане - победители и призеры чемпионата Украины

Харьковские пловцы триумфально выступили на национальном первенстве.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Федерацию плавания Украины, завершились Летние чемпионаты Украины по плаванию среди юниоров и молодежи в Днепре.
 
Харьковчане завоевали 10 медалей.
 
Молодежь получила 3 награды соревнований: "золото"  на дистанции 100 м баттерфляем взял Богдан Тамбовцев (0:55.38),  "серебро" в 100-метровке на спине завоевал Дмитрий Корсун (0:58.26 сек.), а "бронза"  на 200 м. брассом в Александру Власову (2:23.84).
 
Юниоры хавовали 3 серебряных и 4 бронзовых награды.
 
Дмитрий Корсун стал в заплывах на спине вице-чемпионом (на дистанции 100 м.) и "бронзовым" призером (на 50-метровке).
 
В брассе отличился Тимофей Суровикин, став вице-чеипионом  на 100 метрах и отвоевав "бронзу" на 50 м.
 
Также бронзовые награды достались Марии Роман в запливе на 200 м брассом (2:42.35) и Никите Засядько на 50 м баттерфляем (0:26.20).
 
В комбинированной эстафете 4x100 м Дмитрий Корсун, Тимофей Суровикин, Никита Засядько и Денис Никулин заняли второе место (4:00.22).
 
Источник:   Федерация плавания Украины
 Тэги:  плавание, чемпионы и призеры, харьков, золото, серебро, бронза, первенство, украина
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