25.06.2021 15:48
Плавание. Харьковчане - победители и призеры чемпионата Украины
Харьковские пловцы триумфально выступили на национальном первенстве.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Федерацию плавания Украины, завершились Летние чемпионаты Украины по плаванию среди юниоров и молодежи в Днепре.
Харьковчане завоевали 10 медалей.
Молодежь получила 3 награды соревнований: "золото" на дистанции 100 м баттерфляем взял Богдан Тамбовцев (0:55.38), "серебро" в 100-метровке на спине завоевал Дмитрий Корсун (0:58.26 сек.), а "бронза" на 200 м. брассом в Александру Власову (2:23.84).
Юниоры хавовали 3 серебряных и 4 бронзовых награды.
Дмитрий Корсун стал в заплывах на спине вице-чемпионом (на дистанции 100 м.) и "бронзовым" призером (на 50-метровке).
В брассе отличился Тимофей Суровикин, став вице-чеипионом на 100 метрах и отвоевав "бронзу" на 50 м.
Также бронзовые награды достались Марии Роман в запливе на 200 м брассом (2:42.35) и Никите Засядько на 50 м баттерфляем (0:26.20).
В комбинированной эстафете 4x100 м Дмитрий Корсун, Тимофей Суровикин, Никита Засядько и Денис Никулин заняли второе место (4:00.22).
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