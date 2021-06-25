25.06.2021 15:37

В Харькове устанавливают современные опоры нового типа

Многогранные гнутые электрические опоры устанавливаются в рамках технического переоснащения воздушной линии 110 кВ "Барабашова - Нагорная" (Харьков) на Журавлевском спуске. Опоры такого типа харьковские энергетики монтируют впервые.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу АО "Харьковоблэнерго". Реконструкция ВЛ 110 кВ "Барабашова - Нагорная" выполняется в рамках инвестиционной программы предприятия.

Работы проводятся на участке со сложным рельефом - на склоне холма, между кладбищем, у проезжей части с интенсивным движением транспорта и с большим количеством инженерных коммуникаций.

"Для замены существующих опор необходимо было принять нестандартное решение с использованием новейших технологий и материалов. Из-за невозможности подъезда тяжелой техники и обустройство типовых сборных железобетонных фундаментов было решено установить многогранные гнутые опоры ", - отметили в АО" Харьковоблэнерго ".

По словам энергетиков, уникальность этих опор - в их универсальности, то есть способности к адаптации при разработке их различных модификаций. К плюсам также можно отнести скорость монтажа. В плане надежности преимуществами являются долговечность, ремонтопригодность, антивандальные свойства. Кроме того, эти опоры требуют гораздо меньше места, чем традиционные конструкции.

Во время технического перевооружения ВЛ 110 кВ "Барабашова - Нагорная" будет установлено четыре опоры нового типа. Также будет выполнена замена существующего провода АС-150 на новый АС-240. Существующий грозозащитный трос энергетики заменят на новый типа ТК-9,1 (С-50).

Чтобы не создавать помех водителям и не перекрывать движение транспорта в этой оживленной части города работы ведутся ночью и рано утром.

Справка. Подстанция "Нагорная" расположена в Киевском районе Харькова и питает городской электротранспорт, крупные промышленные предприятия (Харьковское государственное авиационное предприятие и ОАО "ФЭД"), больницы (городская клиническая больница №27, городская клиническая больница №14 им. Гиршмана, городская клиническая больница № 30), высшие учебные заведения (НТУ "Харьковский политехнический институт", Национальный университет гражданской защиты, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. Петра Василенко), школы и другие объекты социальной сферы.

Напомним, в Индустриальном районе выполнена реконструкция участка высоковольтной линии электропередачи «ТЭЦ-3 — ХТЗ-2 — ХТЗ-3».