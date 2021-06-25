25.06.2021 15:13

Дебош в трамвае: В Харькове будут судить буянившего хулигана (ФОТО)

Перед судом в Харькове предстанет буянивший мужчина.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, Слободской прокуратурой Харькова направлено в суд обвинение в хулиганстве 31-летнего мужчины.

Расследование установило, что вечером 22 мая 2021 года у 31-летний мужчин, ехавший в трамвае по городу,

заспорил с водителем, в результате чего трамвай остановился.

Пассажир устролил дебош, во время конфликта ругаясь и выбива стекла трамвая.

Ущерб, нанесенный КП «Октябрьская трамвайное депо» - более 1 тыс. грн.

Хулигану светит наказание в виде штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.