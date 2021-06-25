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25.06.2021  15:13   

Дебош в трамвае: В Харькове будут судить буянившего хулигана (ФОТО)

Перед судом в Харькове предстанет буянивший мужчина.


//khar.gp.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, Слободской прокуратурой Харькова направлено в суд обвинение в хулиганстве 31-летнего мужчины.
 
Расследование установило, что вечером 22 мая 2021 года у 31-летний мужчин, ехавший в трамвае по городу, 
заспорил с водителем, в результате чего трамвай остановился.
 
Пассажир устролил дебош, во время конфликта ругаясь и выбива стекла трамвая.
 
Ущерб, нанесенный  КП «Октябрьская трамвайное депо» - более 1 тыс. грн.
 
Хулигану светит наказание в виде штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.
 
В Харькове будут судить хулигана, устроившего дебош в трамвае. Новости в Харькове
 
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
 
Напомним, что ранее мы писали о неадеквате, выбившем стекла в трамвае.
Источник:   Прокуратура
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