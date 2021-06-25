25.06.2021 14:41

На Тропе тигра Харьковского зоопарка поселились самые красивые в мире утки (ВИДЕО)

Новые локации Харьковского зоопарка постепенно заполняются обитателями.

Утки мандаринки и каролинки отпраздновали новоселье в вольерах экспозиции Тропа тигра Харьковского зоопарка, сообщает РЕДПОСТ со ссылко1 на пресс-службу Харьковского зоопарка.



Эти самые красивые утки в мире уже много веков служат украшением парковых водоемов в разных странах мира, отметили в зоопарке..



Их новым местом обитания стал открытый сетчатый вольер площадью 457 квадратных метров. В нем птицы будут жить круглый год. Для этого в вольере построен специальный бассейн, циркулирующий таким образом, чтобы зимой вода в нем не замерзала. Потолок – комбинированный: сетка и своеобразные навесы, чтобы птицы могли наслаждаться естественным светом, а при необходимости – спрятались в тень или укрылись от непогоды.





Сейчас птицы с удовольствием плещутся в воде, отдыхают на бревнах или толпятся у кормушек. Кормовые поддоны наполняют различными зерновыми (пшеница, ячмень), овощами (морковь, капуста, лук, свекла), фруктами (яблоки, груши) и ягодами (малина, смородина). Также в распоряжении птиц автоматические поилки.



Скоро к уткам присоединятся японские журавли. Их ожидает домик в середине вольера.