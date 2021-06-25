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25.06.2021  14:30   

У Комсомольского озера достраивают площадку для отдыха

Игорь Терехов проинспектировал ход работ по благоустройству зоны отдыха в Основянском районе по улице Достоевского.


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Сейчас у озера Комсомольского озера уже проложены дорожки, обустроены клумбы и благоустроены зоны отдыха. Впереди еще строительство детского игрового комплекса, спортивной площадки и площадки для выгула собак, а также установка парковых элементов – урн и лавочек. 
 
“Когда я зимой на встрече с жителями пообещал, что у них под домом скоро появится такая комфортабельная зона отдыха, некоторые не очень-то и поверили, – сказал Игорь Терехов. – Однако ко Дню города 23 августа локация будет открыта. Здесь можно будет совмещать и пляжный отдых, и спорт, и детские развлечения”. 
 
Подобные зоны отдыха сейчас создаются по всем районам Харькова. До конца года у нас будет сделано более таких 40 площадок, которые харьковчане уже начали называть “мини-парками Горького”. 
 
Здесь же возле Комсомольского озера Игорь Терехов проверил работы по ремонту подъездов в домах по улице Достоевского.
 
“Стараюсь зайти в каждый подъезд, посмотреть, что правильно выполнено, а где допущены ошибки”, – сказал и.о. мэра. 
 
Тэги:  харьков, игорь терехов
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