25.06.2021 14:15

Киевстар предоставил бесплатный интернет для Helsi.me и будет информировать о пунктах вакцинации от COVID-19

Цифровые медицинские услуги, которые предоставляются в рамках электронной медицинской системы, станут еще более доступными для жителей Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание СЕГОДНЯ. Национальный телеком-оператор и компания "Хелси ЮА" подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируют развивать инновационные направления в сфере цифровых медицинских услуг, а также информировать население о возможности записи в пункты вакцинации от COVID-19 в разных городах Украины.

HELSI.me – это современная электронная медицинская система, которая создана для пациентов, врачей, государственных и медицинских заведений. Она объединяет более 49 000 врачей, 24 млн пациентов и 1 300 клиник в разных городах Украины. С мобильным приложением HELSI.me жители Украины могут заказывать медицинские услуги у разных специалистов, записываться на очные и дистанционные медицинские консультации в государственных и частных клиниках, получать инструкции по приему лекарств и т. д.

Благодаря мобильному оператору "Киевстар", цифровые медицинские услуги, которые предоставляются в рамках системы HELSI.me, станут более доступными для населения. Так, оператор не будет списывать со счетов абонентов пакетные мегабайты, которые используются для мобильного приложения и сайта HELSI.me.

Важным направлением сотрудничества "Киевстар" и "Хелси ЮА" является информирование населения о возможности записи в пункты вакцинации Сovid-19 в различных городах Украины. SMS информирование начнется уже в ближайшие дни. Все что требуется абонентам – перейти по ссылке, полученной в SMS, и выбрать удобное место и доступное время для получения бесплатной прививки. Информация о том, где абоненты смогут сделать прививку, также будет указана на ресурсах HELSI.me.

В дальнейшем обе компании планируют совместно развивать целый ряд услуг и проектов медицинского направления, о которых будет сообщено дополнительно.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в городских поликлиниках Харькова создают более быструю и комфортную систему обслуживания пациентов.