25.06.2021 14:02

Бетховен, пианино на улицах и детский фестивальный оркестр: чем запомнится Kharkiv Music Fest 2021 харьковчанам (ФОТО)

Разнообразные по тематике концерты и образовательные ивенты в рамках KharkivMusicFest посетили тысячи харьковчан.

В этом году программа Международного музыкального фестиваля KharkivMusicFest была непростой, но насыщенной: 22 концертных мероприятия, 11 образовательных, 9 спецпроектов для самой широкой аудитории, значительная часть которых являются открытыми и бесплатными, сообщили РЕДПОСТ организаторы.



«К этому фестивалю мы готовились, по сути, два года: в 2020 году все концерты и ряд других мероприятий пришлось отменить, поэтому в подготовку KharkivMusicFest-2021 мы вложили все силы и надежды, – рассказала исполнительный директор фестиваля Мария Горбонос. – В этом году нам, как и всему культурному сектору, было нелегко: пришлось на ходу изменять формат некоторых мероприятий, срочно переносить даты концертов, согласовывать их с зарубежными и украинскими артистами. В этом году фестиваль длился целых 87 дней, и в этом мы, пожалуй, побили национальный рекорд. Мы не отступили перед трудностями, и в итоге все заявленные фестивалем звезды мировой классической музыки дали свои концерты, и все запланированные проекты были реализованы».



17 июня прогремел последний концерт фестиваля. На сцене харьковской филармонии выступили коллективы с более чем 100-летней историей: Национальный симфонический оркестр Украины и Национальная хоровая капелла Украины «Думка» под управлением дирижера, Народного артиста Украины Владимира Сиренко. Харьковчане и гости города смогли насладиться исполнением самой популярной симфонии Людвига ван Бетховена «Ода к радости», а также премьерой «Страстей по Тарасу» Евгения Станковича.





Два фестивальных оркестра и 32 сонаты Бетховена



В рамках Международного фестиваля Kharkiv Music Fest-2021 выступили всемирно известные украинские и зарубежные исполнители классической музыки. Французский виолончелист-виртуоз Готье Капюсон блистал на харьковской сцене в сопровождении самого успешного негосударственного камерного оркестра Украины New Era Orchestra.

Впервые в Украине дал сольный концерт известный английский пианист Пол Льюис. Его исполнение фортепианных произведений Бетховена и Шуберта получило единодушное признание критиков и слушателей во всем мире, и закрепило за ним репутацию одного из самых выдающихся мировых интерпретаторов классического репертуара Центральной Европы. Специально для выступления Пола Льюиса, организаторы привезли из Киева на сцену харьковской филармонии рояль фирмы Steinway.





Концерт фестивального оркестра — событие, входящее в программу многих мировых музыкальных фестивалей. Однако, в Украине такой оркестр есть только в рамках KharkivMusicFest. В этом году в составе Фестивального оркестра к лучшим музыкантам Украины присоединились их зарубежные коллеги из симфонических и камерных оркестров семи стран: Греции, Грузии, Эстонии, Италии, Германии, Словакии, Чехии и Азербайджана.

Также в рамках KharkivMusicFest впервые в Украине был создан Детский фестивальный оркестр, в составе которого объединились талантливые юные музыканты от 10 до 18 лет со всей Украины. Под управлением белорусско-немецкого дирижера Виталия Алексеенка оркестр исполнил сложную программу, в которую вошли произведения Моцарта, Борткевича и Дворжака.





Еще одной изюминкой фестиваля стал беспрецедентный по масштабу и составу участников не только для Украины, но и для Европы «Сонатный марафон». В течении двух дней лучшие пианисты Украины, известные далеко за ее пределами — Юрий Кот, Йожев Ерминь, Оксана Рапита, Антоний Барышевский, Мирослав Драган и другие — исполнили все 32 фортепианные сонаты Бетховена.





KharkivMusicFest – детям и взрослым



В этом году организаторы подготовили отдельную Детскую программу, состоящую из нескольких мероприятий для детей разного возраста. Это и развивающие музыкальные занятия Baby Mozart для детей от первого года жизни, и необычный интерактивный концерт, и балет-сказка «Чиполлино». Премьера последнего — результат успешного сотрудничества Детского балетного театра Харьковской хореографической школы и Детского симфонического оркестра KharkivMusicFest.





Отличительной особенностью KharkivMusicFest является образовательная программа. Для широкой аудитории прошла серия лекций-концертов, познакомивших слушателей с ключевыми фигурами музыкального авангарда — композиторами, которые в свое время жили и творили в Харькове. Часть образовательной программы была перенесена в онлайн: на youtube-канале фестиваля в рамках музыкального лектория можно было посмотреть на музыку Людвига ван Бетховена с разных сторон — музыкальной, хореографической, с точки зрения современного визуального и киноискусства. Благодаря видеопродуктам KharkivMusicFest, аудитория фестиваля значительно увеличилась, и это, по словам организаторов, вдохновляет на продолжение такого опыта.





Оцифрованная классика



Одна из задач, которые ставят перед собой организщаторы фестиваля, – вывод классической музыки за пределы концертных залов. В этом году плодом таких поисков стала «Осцилляция Бетховена» — электронный аудио-визуальный перформанс, возникший в результате взаимодействия коллектива электронных музыкантов и визуальных художников с музыкой Бетховена. Звуковая композиция, в которой оригинальное классическое произведение звучало, постепенно изменяясь до неузнаваемости в контексте электронной музыки, создавалась в реальном времени в центре аудитории.





Музыка под открытым небом



Для многих харьковчан ярким обозначением фестиваля стали расписные пианино на улицах города. Уже который год подряд проект Art Piano является частью фестивальной программы для широкой аудитории. Благодаря ему каждый может почувствовать себя уличным музыкантом: одни впервые пробуют извлечь звуки из инструмента, другие — дарят свое виртуозное мастерство прохожим.

В этом году организаторы подарили харьковчанам еще одну возможность «прикоснуться к прекрасному», устроив на площади Свободы музыкальный аттракцион Conduct Us («Будь нашим дирижером!»). Каждый желающий мог дирижировать камерным оркестром, который на выбор играл один из 10 предложенных отрывков популярных классических произведений.





«Мы очень признательны за активную «обратную связь»: посетителям концертов, дарившим вдохновенные овации артистам, участникам просветительских и образовательных проектов, прохожим, играющим на уличных разрисованных пианино и волонтерам, которые заботились об инструментах в непогоду, тем, кто делился впечатлениями о фестивале в соцсетях, — всем огромная благодарность от команды фестиваля! – говорит Мария Горбонос. — Сегодня мы активно работаем над KharkivMusicFest-2022 с его арт-директором Виталием Алексеенком. В планах — расширить аудиторию за счет новых проектов, предложить украинской публике что-то необычное. И, конечно, продолжать знакомить слушателя с украинской музыкой — произведениями Станковича, Борткевича, Скорика, Лятошинского, чьим музыкальным наследием украинцы могут по праву гордиться».





