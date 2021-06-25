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25.06.2021  13:33   

Под Харьковом прошла операция по выявлению конопли на огородах (ФОТО)

Во время оперативно-профилактической операции «Мак» полицейские разоблачили двух «наркоаграриев».

Под Харьковом полицейские разоблачили двух наркоаграриев

На днях сотрудники внутренних органов выявили факты выращивания на приусадебных участках наркосодержащих растений, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-сгужбу Нацполиции.

Так, в Балаклее во дворе частного домовладения 37-летнего мужчины оперативники обнаружили и изъяли 111 кустов с признаками ухода и культивации.

Под Харьковом полицейские разоблачили двух наркоаграриев

Еще один наркопосев участковые офицеры полиции ликвидировали в Петровске. На огороде местного жителя, на ухоженном и оборудованном поливом участке росли 49 кустов конопли. В доме правоохранители также обнаружили устройство для курения запрещенных веществ.

По словам владельцев домов, наркотические растения они выращивали для собственного использования.

Под Харьковом полицейские разоблачили двух наркоаграриев

Выявленные растения изъяты и направлены для проведения экспертизы.

По данным фактам открыто уголовное производство по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 310 (незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака в количестве от ста до пятисот растений или конопли в количестве от десяти до пятидесяти растений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Напомним, 28 мая правоохранители задержали двух 41-летних жителей города Чугуева при перевозке 300 граммов каннабиса для дальнейшего сбыта.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
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