Под Харьковом прошла операция по выявлению конопли на огородах (ФОТО)

Во время оперативно-профилактической операции «Мак» полицейские разоблачили двух «наркоаграриев».
На днях сотрудники внутренних органов выявили факты выращивания на приусадебных участках наркосодержащих растений, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-сгужбу Нацполиции.
Так, в Балаклее во дворе частного домовладения 37-летнего мужчины оперативники обнаружили и изъяли 111 кустов с признаками ухода и культивации.
Еще один наркопосев участковые офицеры полиции ликвидировали в Петровске. На огороде местного жителя, на ухоженном и оборудованном поливом участке росли 49 кустов конопли. В доме правоохранители также обнаружили устройство для курения запрещенных веществ.
По словам владельцев домов, наркотические растения они выращивали для собственного использования.
Выявленные растения изъяты и направлены для проведения экспертизы.
По данным фактам открыто уголовное производство по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 310 (незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака в количестве от ста до пятисот растений или конопли в количестве от десяти до пятидесяти растений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
Напомним, 28 мая правоохранители задержали двух 41-летних жителей города Чугуева при перевозке 300 граммов каннабиса для дальнейшего сбыта.
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