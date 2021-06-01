01.06.2021 09:29

Интернет-продавцов каннабиса задержали при перевозке товара под Харьковом

Предприимчивые дельцы продавали до полутора килограмм травки в месяц.

Наркотический бизнес двух предпринимателей из Чугуева завершился 28 мая текущего года, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.



Правоохранители задержали двух 41-летних жителей города Чугуева при перевозке 300 граммов каннабиса для дальнейшего сбыта.

Вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета и самодельное устройство для употребления наркотиков изъяты и направлены на экспертное исследование.



По предварительным данным, товар продавали через Интернет, ориентировочный оборот в месяц составлял около 1500 граммов наркотика на общую сумму около 230 000 гривен.

Сейчас устанавливаются канал поступления наркотического вещества, потребители и другие участники преступной деятельности.

В ходе проверки работники полиции установили, что один из правонарушителей с июня 2020 года разыскивался за угон автомобиля на территории Харьковской области. После выяснения этой информации мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Решается вопрос о квалификации события по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. После проведения экспертизы будет принято решение о задержании в порядке ст. 208 УПК Украины и избрания меры пресечения подельнику задержанного.



Напомним, в Харькове правоохранители разоблачили семейный подряд: в Харькове 64-летняя женщина с дочерью торговали тяжелыми наркотиками. Всего группе наркодельцов инкриминируется 4 эпизода преступной деятельности.