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01.06.2021  09:35   

ДТП в Харькове: Lanos таранил цементовоз

У легкового автомобиля разбит бампер.

В Харькове на улице Шевченко произошла авария с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos и цементовоза, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Столкновение произошло рядом с управлением полиции на улице Шевченко, 26.

У Lanos разбит бампер.

Дорожно-транспортное происшествие оформляют правоохранители.

Из-за аварии образовалась автомобильная пробка в сторону улицы Матюшенко.

Напомним, 29 мая около девяти часов утра произошло ДТП на проспекте Льва Ландау, 48: легковой автомобиль ЗАЗ 110307 «нырнул» под грузовик ГАЗ 3302.

Тэги:  дтп, харьков
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