У легкового автомобиля разбит бампер.
В Харькове на улице Шевченко произошла авария с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos и цементовоза, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Столкновение произошло рядом с управлением полиции на улице Шевченко, 26.
У Lanos разбит бампер.
Дорожно-транспортное происшествие оформляют правоохранители.
Из-за аварии образовалась автомобильная пробка в сторону улицы Матюшенко.
Напомним, 29 мая около девяти часов утра произошло ДТП на проспекте Льва Ландау, 48: легковой автомобиль ЗАЗ 110307 «нырнул» под грузовик ГАЗ 3302.
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