01.06.2021 09:35

ДТП в Харькове: Lanos таранил цементовоз

У легкового автомобиля разбит бампер.

В Харькове на улице Шевченко произошла авария с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos и цементовоза, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Столкновение произошло рядом с управлением полиции на улице Шевченко, 26.

У Lanos разбит бампер.

Дорожно-транспортное происшествие оформляют правоохранители.

Из-за аварии образовалась автомобильная пробка в сторону улицы Матюшенко.

Напомним, 29 мая около девяти часов утра произошло ДТП на проспекте Льва Ландау, 48: легковой автомобиль ЗАЗ 110307 «нырнул» под грузовик ГАЗ 3302.