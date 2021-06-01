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01.06.2021  10:00   

Харьковские патрульные осуществили мечту тяжелобольного мальчика (ВИДЕО)

Еще в 2019 году у 7-летнего Ростика в голове обнаружили злокачественную опухоль, которую врачи удалили, но в дальнейшем требовалось дорогостоящее лечение.


Кадр из видео
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на управление патрульной полиции в Харьковской области.
 
Всегда энергичный мальчик весной этого года начал сильно уставать, а потом добавились тошнота и шаткая походка, МРТ показало новообразование, которое киевские врачи сразу удалили. «Сын неделю был в реанимации, а когда его отдали, мы стали всему учиться заново: сидеть, жевать, говорить начал только через 1,5 месяца, а походка до сих пор не восстановилась. Анализ гистологии - десмопластична медуллобластома», - рассказывает мама мальчика.
 
Одной из самых заветных желаний Ростислава было влиться в ряды патрульной полиции. Вчера его мечта осуществилась - мальчик торжественно принес присягу и вместе с коллегами отправился на свое первое патрулирование.
 
"9-летний Ростислав борется с тяжелым недугом. Но все мы верим, что ему обязательно удастся выздороветь, ведь он - настоящий боец", - отметили в патрульной полиции Харьковской области.
 

Ранее РЕДПОСТ писал, что чугуевские полицейские провели обряд посвящения в свои ряды 9-летнего мальчика, страдающего спинально мышечной атрофией. 

Тэги:  харьков, патрульная полиция
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