01.06.2021 10:00

Харьковские патрульные осуществили мечту тяжелобольного мальчика (ВИДЕО)

Еще в 2019 году у 7-летнего Ростика в голове обнаружили злокачественную опухоль, которую врачи удалили, но в дальнейшем требовалось дорогостоящее лечение.



Кадр из видео

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на управление патрульной полиции в Харьковской области.

Всегда энергичный мальчик весной этого года начал сильно уставать, а потом добавились тошнота и шаткая походка, МРТ показало новообразование, которое киевские врачи сразу удалили. «Сын неделю был в реанимации, а когда его отдали, мы стали всему учиться заново: сидеть, жевать, говорить начал только через 1,5 месяца, а походка до сих пор не восстановилась. Анализ гистологии - десмопластична медуллобластома», - рассказывает мама мальчика.

Одной из самых заветных желаний Ростислава было влиться в ряды патрульной полиции. Вчера его мечта осуществилась - мальчик торжественно принес присягу и вместе с коллегами отправился на свое первое патрулирование.

"9-летний Ростислав борется с тяжелым недугом. Но все мы верим, что ему обязательно удастся выздороветь, ведь он - настоящий боец", - отметили в патрульной полиции Харьковской области.

Ранее РЕДПОСТ писал, что чугуевские полицейские провели обряд посвящения в свои ряды 9-летнего мальчика, страдающего спинально мышечной атрофией.