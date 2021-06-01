За сутки от коронавируса умерло 15 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 84 новых случев заражения коронавирусом.
53 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 31 мая составляет 146 899 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 68 новых случев заражения коронавирусом. 53 заболевших – жители Харькова.
Активность, энергичность и пробивные способности, которыми обещают наделить звезды, позволит за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв в любых областях.
Лето начнется пасмурно и дождливо. Одевайтесь теплее и не забывайте зонтики.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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