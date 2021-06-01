01.06.2021 10:12

В Харькове – 56 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 1 июня

За сутки от коронавируса умерло 15 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 84 новых случев заражения коронавирусом.



53 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 31 мая составляет 146 899 человек.



Из них:

3291 летальных случаев (за последние сутки умерло 15 человек);

135 300 выздоровели (за сутки – 488 человек);

8 308 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 968 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

61 – жители Харьковского района (в том числе 56 харьковчан);

14 – Чугуевского;

4 – Изюмского;

2 – Богодуховского;

2 – Купянского;

1 – Красноградского.

Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 68 новых случев заражения коронавирусом. 53 заболевших – жители Харькова.