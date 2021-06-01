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01.06.2021  10:12   

В Харькове – 56 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 1 июня

За сутки от коронавируса умерло 15 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 84 новых случев заражения коронавирусом.

53 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 31 мая составляет 146 899 человек.

Из них:

  • 3291 летальных случаев (за последние сутки умерло 15 человек);
  • 135 300 выздоровели (за сутки – 488 человек);
  • 8 308 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 968 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 61 – жители Харьковского района (в том числе 56 харьковчан);
  • 14 – Чугуевского;
  • 4 – Изюмского;
  • 2 – Богодуховского;
  • 2 – Купянского;
  • 1 – Красноградского.

Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 68 новых случев заражения коронавирусом. 53 заболевших – жители Харькова.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков
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