01.06.2021 10:37

«Океан Эльзы» и аlyona аlyona записали песню на стихи памяти Даниила Дидика (ВИДЕО)

1 июня, в День защиты детей, группа «Океан Эльзы» выпустила новую песню «Страна детей» с участием рэп-исполнительницы alyona alyona на стихи Сергея Жадана.



okeanelzy.com

Песня «Страна детей» – это посвящение детям Украины, пострадавшим в результате войны, вооруженных конфликтов, терактов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт «ОЭ».



Работа над композицией началась в конце 2020 года, когда Сергей Жадан предложил Святославу Вакарчуку создать песню на его стихотворение, посвященное памяти Даниила Дидика, погибшего в 2015 год во время теракта на Марше единства возле харьковского Дворца спорта.



Лидер «Океана Эльзы» сразу согласился и написал композицию в очень нехарактерной для себя манере. Также alyona alyona написала часть текста, который в треке.



Во время работы над песней возникла идея записать сразу две версии: оригинальную Океана и вариант от alyona alyona. Обе композиции выйдут сегодня на стриминговых платформах и на YouTube каналах музыкантов.



Видео к песне снято в начале мая в Лисичанске на востоке страны, его героями стали проживабющие там дети от 8 до 13 лет.



Средства по монетизации клипов музыканты решили передать на благотворительность. ОЭ направит свою часть на благотворительный проект для творческого развития детей востока Украины, alyona alyona – в помощь детям с орфанные болезнями.







Напомним, 22 февраля 2015 года во время марша возле Дворца спорта, в котором принимали участие порядка двухсот человек, прогремел взрыв. В результате погибли два человека — координатор Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник милиции Вадим Рыбальченко. Еще одиннадцать человек получили ранения, пять из них - несовершеннолетние. В больнице скончались двое: 15-летний ученик 10-го класса школы №11 Даниил Дидик и 18-летний студент университета городского хозяйства Николай Мельничук.