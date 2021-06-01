10-месячного жирафа доставили из Одесского биопарка.
В Харькове уже все готово для нового квартиранта. Его разместят в экспозиции «Африканская саванна». Это самая большая вольера в зоопарке. Компанию Дёме на лужайках вольеры составят саванные зебры и голубые гну, канны и страусы.
Напомним, новый зоопарк, который откроют ко Дню Харькова, будет разделен на такие зоны: «Королевство слонов», «Планета обезьян», «Дикая Австралия», «Дальний Восток», «Тропа тигра» и пр. Кроме того, на территории будет контактный зоопарк и океанариум. Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАЗА) планирует передать Харьковскому зоопарку кенгуру, пингвинов, лемуров и жирафа.
Активность, энергичность и пробивные способности, которыми обещают наделить звезды, позволит за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв в любых областях.
Лето начнется пасмурно и дождливо. Одевайтесь теплее и не забывайте зонтики.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
влажность:
давление:
ветер: