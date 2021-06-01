Утром 1 июня транспорт с жирафом проехал пост ГАИ в Песочине и сейчас направляется в Харьковский зоопарк, сообщает корреспондент РЕДПОСТ , который встретил нового «жителя» нашего города на въезде в Харьков. Под аккомпанемент полицейских сирен жирафа без остановок провезут по улицам Харькова с специальном контейнере со смотровым окошком.

Нового обитателя Харьковского зоопарка зовут Дёма, на днях ему исполнилось 9 месяцев.

Он родился 26 августа 2020 года у пары жирафов Ротшильда в Одесском биопарке. У своих родителей – папы Васи и мамы Яши – он второй ребенок. А вообще Дёма является третьим жирафом, рожденным в неволе на территории Украины.



«Дёма — очень сообразительный и умный ребенок, но с характером. Он не любит, когда его начинают гладить против его воли», — рассказал о новом харьковчанине директор одесского биопарка.