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01.06.2021  10:52   

В Харьков привезли жирафа для зоопарка (ВИДЕО)

10-месячного жирафа доставили из Одесского биопарка.


// РЕДПОСТ
Утром 1 июня транспорт с жирафом проехал пост ГАИ в Песочине и сейчас направляется в Харьковский зоопарк, сообщает корреспондент РЕДПОСТ, который встретил нового «жителя» нашего города на въезде в Харьков. Под аккомпанемент полицейских сирен жирафа без остановок провезут по улицам Харькова с специальном контейнере со смотровым окошком.
 
Нового обитателя Харьковского зоопарка зовут Дёма, на днях ему исполнилось 9 месяцев.
 
Он родился 26 августа 2020 года у пары жирафов Ротшильда в Одесском биопарке. У своих родителей – папы Васи и мамы Яши – он второй ребенок. А вообще Дёма является третьим жирафом, рожденным в неволе на территории Украины.

«Дёма — очень сообразительный и умный ребенок, но с характером. Он не любит, когда его начинают гладить против его воли», — рассказал о новом харьковчанине директор одесского биопарка.

В Харькове уже все готово для нового квартиранта. Его разместят в экспозиции «Африканская саванна». Это самая большая вольера в зоопарке. Компанию Дёме на лужайках вольеры составят саванные зебры и голубые гну, канны и страусы.

Напомним, новый зоопарк, который откроют ко Дню Харькова, будет разделен на такие зоны: «Королевство слонов», «Планета обезьян», «Дикая Австралия», «Дальний Восток», «Тропа тигра» и пр. Кроме того, на территории будет контактный зоопарк и океанариум. Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАЗА) планирует передать Харьковскому зоопарку кенгуру, пингвинов, лемуров и жирафа.

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Тэги:  зоопарк, харьков
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