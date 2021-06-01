01.06.2021 11:16

В Харькове стали меньше болеть коронавирусом

На сегодняшний день в Харькове системно снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя городского головы Светлану Горбунову-Рубан. На рабочем совещании в мэрии Горбугова-Рубан рассказала о ситуации с заколеваемостью коронавирусной инфекцией в городе.

Так, по сравнению с прошлой неделей было 1339 заболевших, на этой неделе - 795. Т.е почти на 60% меньше.

Особенностью этой недели, отмечает Светлана Горбунова-Рубан, является то, что после рабочего совещания в Киеве на Национальном госпитальном совете было принято решение оставить ковидными больницами - 17-ю, 13-ю и 25-ю, а 18-ю от ковидным больных освободить. Т.е минус 110 коек. На сегодня 880 коек сейчас заняты менее чем на 50%.

Упор в городе сейчас идет на вакцинацию. Нам пообещали на июнь месяц 3 млн доз на Украину. Сколько будет на Харьков мы будем знать позже. На сегодняшний день мы продолжаем ревакцинацию вакциной Covishield, провели ревакцинацию 940 человек. Основная ревакцинация будет после после 15 июня. Тогда мы начнем ревакцинировать тех, у кого подходят сроки. Мы закончили Coronavac, который у нас был, мы сделали первую дозу Astrazeneca - 5350 прививок. Через 12 недель мы ждем вторую ее дозу. К нам пришел Coronavac, мы начинаем этой вакциной прививать. Повторно планируем через 28 недель, - рассказала заместитель городского головы.

Также она отметила, что в Харьков идет вакцина Pfizer с особым холодовым режимом.

На Харьковскую область ожидаем 11 800 доз. Возможно завтра уже придет. После разморозки прививку нужно произвести в течение 5 дней. Поэтому, учитывая особенность этой вакцины, наши бригады вакцинирования обучаются. На завтра планируется получить 14 обученных бригад. Всего по Харькову провакцинировано 12 тысяч человек, ревакцинировано 2100 человек, - уточнила Горбунова-Рубан

Сейчас мы готовим график, который бы позволил максимально вакцинировать людей в случае системного поступления вакцины. Речь идет о работе в выходные дни.

Напомним, за прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 84 новых случев заражения коронавирусом. Умерло 15 человек.