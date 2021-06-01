01.06.2021 11:55

Сегодня день рождения отмечает почетный харьковчанин Виктор Ковтун

1 июня Виктору Ковтуну исполнилось 63 года.

Будущий почетный гражданин Харькова и Харьковской области родился 1 июня 1958 года в селе Мезин Черниговской область. В 1977 году окончил харьковское художественное училище, а в 1984 году – отделение монументально-декоративной росписи Харьковского художественно-промышленного института.

Преподавал в Худпроме: с 1985 года – ассистент кафедры рисунка, с 1989-го – старший преподаватель, с 1993 – доцент, с 1997 – профессор кафедры рисунка.

В 2002 году получил звание Народного художника Украины

Принимает участие в республиканских, всеукраинских, всесоюзных, международных выставках. За цикл живописных работ «Мой край — Слобожанщина» в 2010 году получил Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко.

Виктор Ковтун является председателем Харьковской организации Национального союза художников Украины.

С днем рождения именинника поздравил исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов.

«За годы активной и плодотворной работы Вы сделали значительный вклад в сохранение и развитие традиций национальной живописи. Благодаря своим работам Вы приумножаете прекрасное в нашем мире! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого вдохновения, успеха и творческой реализации. Пусть удача сопутствует Вам во всем и Ваши замыслы воплощаются в жизнь!» - говорится в поздравлении.