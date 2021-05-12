12.05.2021 14:08

На Харьковщине полицейские осуществили мечту маленького мальчика (ВИДЕО)

Ребенку подарили форму и жетон и провели обряд посвящения в ряды полиции. Затем юный полицейский на служебном автомобиле совершил свое первое патрулирование.

Мама Димы через соцсети обратилась с просьбой к людям, чтобы помогли осуществить заветное желание ее 9-летнего сына. Мальчик борется с тяжелой болезнью - спинально мышечной атрофией и мечтает стать полицейским, ездить на служебном автомобиле и помогать людям. К сожалению, болезнь прогрессирует и не лечится.

11 мая руководитель Чугуевского районного управления полиции Олег Ткаченко вместе с полицейскими посетил Димы. Для ребенка появление полицейских стало сюрпризом. Мальчику дали возможность почувствовать себя настоящим полицейским, патрулировать в служебном авто, включать проблесковые маячки со звуковыми сигналами. Поэтому радости и положительным эмоциям ребенка не было предела.