01.06.2021 09:04

В этом году в Харькове проходит флешмоб «Город твоей суперсилы» (ВИДЕО)

В этом году по инициативе Игоря Терехова в Харькове проходит флешмоб «Город твоей суперсилы». На каждой локации дети оставляли на бумаге следы своих красочных ладошек.

В Харькове чувствуется суперсила, у нас наши дети самые лучшие, они самые веселые. И очень хочется, чтобы у них было такое красивое солнечное детство, очень хочется, чтобы они были веселыми, были успешными. Такими, как город Харьков, - отметил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов

В Саржином яру дети могли поиграть в лазертаг, конструкторы, посетить зону аквагрима. Работали семейный игроленд, мастер-классы цирковой студии и школы каратэ.

Также в Саржином яру принимал гостей герой из книги «Гарри Поттер» Альбус Дамблдор, работали арт-студии и прошло шоу мыльных пузырей.