25.06.2021 13:06

ДТП на переезде: На Харьковщине электропоезд снес микроавтобус. Есть пострадавшие (ВИДЕО)

Дорожно-транспортное происшествие случилось на железнодорожном переезде в Харьковской области.

Об это сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.

По словам очевидцев, в пгт Кегичевка 24-летний парень на микроавтобусе не успел пересечь железнодорожный переезд и допустил столкновение с электропоездом. На момент столкновения в салоне автомобиля кроме водителя никого не было.

В тяжелом состоянии молодого человека госпитализировали в медучреждение.

Напомним, вечером 24 июня на Садовопарковой водитель не справился с управлением и авто слетело в кювет.