ДТП на переезде: На Харьковщине электропоезд снес микроавтобус. Есть пострадавшие (ВИДЕО)

Дорожно-транспортное происшествие случилось на железнодорожном переезде в Харьковской области.
Напомним, вечером 24 июня на Садовопарковой водитель не справился с управлением и авто слетело в кювет.
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Выполнять обычную текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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