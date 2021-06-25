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25.06.2021  13:06   

ДТП на переезде: На Харьковщине электропоезд снес микроавтобус. Есть пострадавшие (ВИДЕО)

Дорожно-транспортное происшествие случилось на железнодорожном переезде в Харьковской области.

ДТП на ЖД переезде: электропоезд протащил микроавтобус десятки метров. Новости Харькова
 
Об это сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.
 
По словам очевидцев, в пгт Кегичевка 24-летний парень на микроавтобусе не успел пересечь железнодорожный переезд и допустил столкновение с электропоездом. На момент столкновения в салоне автомобиля кроме водителя никого не было.
 
В тяжелом состоянии молодого человека госпитализировали в медучреждение.

Напомним, вечером 24 июня на Садовопарковой водитель не справился с управлением и авто слетело в кювет.

Тэги:  харьков, дтп
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