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25.06.2021  12:22   

В Харькове состоялся флешмоб, направленный на борьбу с незаконным оборотом наркотиков (ФОТО)

25 июня на площади Свободы прошел флешмоб, посвященный Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В Харькове прошел флешмоб, направленный на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Новости Харькова

 

Активисты, медики, социальные работники, наркозависимые и их родные вышли на акцию, чтобы обратить внимание на проблемы наркозависимых и выступить против их дискриминации и репрессий со стороны правоохранительной системы, сообщает РЕДПОСТ.


Напомним, в Харькове задержали полицейских за вымогание денег у наркозависимых.

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Тэги:  наркотики, акция, флешмоб, харьков, площадь свободы
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