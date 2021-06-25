В Харькове состоялся флешмоб, направленный на борьбу с незаконным оборотом наркотиков (ФОТО)

25 июня на площади Свободы прошел флешмоб, посвященный Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Активисты, медики, социальные работники, наркозависимые и их родные вышли на акцию, чтобы обратить внимание на проблемы наркозависимых и выступить против их дискриминации и репрессий со стороны правоохранительной системы, сообщает РЕДПОСТ.
Напомним, в Харькове задержали полицейских за вымогание денег у наркозависимых.
Выполнять обычную текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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