24.06.2021 12:05

В Харькове задержаны правоохранители за вымогание денег у наркозависимых (ФОТО)

Прокуратура совместно с Государственным бюро расследований и СБУ проводят обыски у полицейских, которые требовали взятки у наркозависимых людей за непривлечение их к уголовной ответственности.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

По данным следствия, правоохранители делали "закладки" с наркотическими веществами у аптек и ждали, пока наркозависимые придут за ними. После того как наркоманы забирали свертки, полицейские задерживали их и требовали денежные средства за непривлечение их к уголовной ответственности. Отмечается, что были случаи, когда сотрудники полиции применяли физическое воздействие и пытки к своим жертвам.

По словам спикера прокуратуры, средняя сумма денежных средств, которые вымогали правоохранители у наркозависимых, составляла от 200 до 500 долларов.

На данный момент проходят следственные действия по ч. 3 ст. КК Украины. Проходят обыски по месту проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты вещества, похожие на коноплю и синтетические соли.

Напомним, в Харькове задержали полицейского , который путем «закладок» распространял особо опасное психотропное вещество - мефедрон.