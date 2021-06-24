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24.06.2021  12:05   

В Харькове задержаны правоохранители за вымогание денег у наркозависимых (ФОТО)

Прокуратура совместно с Государственным бюро расследований и СБУ проводят обыски у полицейских, которые требовали взятки у наркозависимых людей за непривлечение их к уголовной ответственности.

Били, пытали и вымогали деньги у наркозависимых. В Харькове проходят обыски у полицейских
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.
 
По данным следствия, правоохранители делали "закладки" с наркотическими веществами у аптек и ждали, пока наркозависимые придут за ними. После того как наркоманы забирали свертки, полицейские задерживали их и требовали денежные средства за непривлечение их к уголовной ответственности. Отмечается, что были случаи, когда сотрудники полиции применяли физическое воздействие и пытки к своим жертвам.
 
Били, пытали и вымогали деньги у наркозависимых. В Харькове проходят обыски у полицейских Били, пытали и вымогали деньги у наркозависимых. В Харькове проходят обыски у полицейских
 
По словам спикера прокуратуры, средняя сумма денежных средств, которые вымогали правоохранители у наркозависимых,  составляла от 200 до 500 долларов.
 
Били, пытали и вымогали деньги у наркозависимых. В Харькове проходят обыски у полицейских Били, пытали и вымогали деньги у наркозависимых. В Харькове проходят обыски у полицейских
 
На данный момент проходят следственные действия по ч. 3 ст. КК Украины. Проходят обыски по месту проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты вещества, похожие на коноплю и синтетические соли. 
 
Напомним, в Харькове задержали полицейского, который путем «закладок» распространял особо опасное психотропное вещество - мефедрон.
 
Тэги:  харьков, полиция, вымогательство, наркозависимые
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