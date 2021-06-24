24.06.2021 11:49

ДТП в Харькове: такси и служба доставки не поделили дорогу (ВИДЕО)

Авария произошла на проспекте Героев Сталинграда.

На проспекте Героев Сталинграда в Харькове столкнулись автомобиль такси ВАЗ 21099 и мопед службы доставки Glovo, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Авария произошла около одиннадцати часов утра в районе 22-й больницы.

Медики скорой помощи оказывают мопедисту помощь.

Подробности состояния пострадавшего неизвестны.

Напомним, утром 24 июня на проспекте Любови Малой произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Lanos и мотоцикла. Мотоциклиста с травмами госпитализировали медики скорой.