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24.06.2021  11:49   

ДТП в Харькове: такси и служба доставки не поделили дорогу (ВИДЕО)

Авария произошла на проспекте Героев Сталинграда.

ДТП Харьков: столкнулись такси и мопедист службы доставки

На проспекте Героев Сталинграда в Харькове столкнулись автомобиль такси ВАЗ 21099 и мопед службы доставки Glovo, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Авария произошла около одиннадцати часов утра в районе 22-й больницы.

Медики скорой помощи оказывают мопедисту помощь.

Подробности состояния пострадавшего неизвестны.

Напомним, утром 24 июня на проспекте Любови Малой произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Lanos и мотоцикла. Мотоциклиста с травмами госпитализировали медики скорой.

Тэги:  дтп, харьков
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