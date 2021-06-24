24.06.2021 10:53

ДТП в Харькове: Lanos догнал мотоцикл (ВИДЕО, ФОТО)

Водителя двухколесного транспорта увезла скорая.

Утром 24 июня на проспекте Любови Малой в Харькове произошло сильное ДТП с участием легковушки и мотоцикла, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

По словам очевидцев, автомобиль Daewoo Lanos ударил сзади мотоцикл.

Судя по вмятинах на капоте Lanos, удар был не слабый.

Мотоциклист жив, с травмами его госпитализировали медики скорой.

Официальная информация уточняется.

Напомним, утром 23 июня на улице Библика, 19 столкнулись легковые автомобили ЗАЗ, Volkswagen Passat и микроавтобус Volkswagen Transporter.