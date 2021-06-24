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24.06.2021  11:14   

В Харьков съехалась образовательная и научная элита Украины

Делегаты со всех областей Украины собрались на Всеукраинскую стратегическую сессию "Образование Украины - 30. Национальный технопарк по повышению качества образования"


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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Среди прочих делегатов в образовательном мероприятии принимают участие министр образования и науки Сергей Шкарлет, а также представители профильных комитетов Верховной рады Украины.
 
На заседании участники обговорят модель Национального технопарка  по повышению качества образования, а также примут участие в создании Дорожной карты технопарка.
 
Данное мероприятие проходит в Харькове не случайно, подчеркивает исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов:
 
"Очень важно, что такая конференция проходит в Харькове и очень знаково, что именно здесь будет обсуждаться стратегия долгосрочного развития системы образования до 2030 года. Это знак признания городу Харькову, потому что Харьков является студенческой столицей и здесь очень сильно развита система образования. Мы занимаем лидирующие позиции по всем общеобразовательным направлениям. Поэтому в Харьков приехали гости со всех областей Украины, чтобы обсуждать стратегию развития. Для нас это важно, так как нам есть чем гордиться, что сказать и каким опытом поделиться", - отметил Игорь Терехов.
 
Образование Украины - 30: в Харькове обсуждают стратегию развития образования до 2030 года. Новости Харькова
 
Он также пригласил всех делегатов, несмотря на их сложный график, полюбоваться Харьковом.
 
"У нас в городе есть такие изюминки, как парк Горького, сад Шевченко. 23 августа откроется уникальный проект, которому нет равных в Украине, и который станет ее гордостью - это Харьковский зоопарк. Не хочу никого расстроить, но вход в зоопарк для харьковчан будет бесплатным. Поэтому кроме обсуждения стратегического курса образования, я хочу, чтобы вы полюбовались красотами города Харькова. Я уверен, что Харьков вам очень понравится" - сказал в приветственной речи и.о. мэра.
 
Напомним, 10 марта в Харькове прошел онлайн-семинар «Вышеградская четверка как пример регионального сотрудничества». Цель его - проинформировать харьковских студентов о возможности участвовать в проектах и ​​грантовых программах Вышеградского фонда. В онлайн-семинаре приняли участие студенты харьковских вузов
 
Тэги:  харьков, образование
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