24.06.2021 11:25

Отключения электроэнергии 25 июня: кто из харьковчан будет сидеть без света

АО «Харьковоблэнерго» опубликовало график отключения электроэнергии в районах города на 25 июня



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Где будут проводиться плановые отключения электроэнергии в пятницу, 25 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу АО «Харьковоблэнерго».



Неудобства связаны с плановыми капитальными ремонтами воздушных линий электропередач.



Потребители будут отключаться в дневное время суток по графику:



Южный район электросетей

(9.00-17.00)

Улица Достоевского: 14; 18; 21; 22А; 22Б; 22В; 23;



Северный район электросетей

(9.00-17.00)

Улица Армейская: 108/29; 111/30; 95; 113; 119;

Улица Артиллерийская: 11/2; 9/1;

Улица Ахсарова: 20;

Улица Боевая: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 30А; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 36А; 37; 37А; 38; 4; 40; 41; 42; 43; 43А; 44; 44А; 45; 46; 48; 48А; 48Б; 48В; 48Г; 49; 49А; 5; 50Б; 50В; 51; 52; 52А; 53; 54; 55; 56; 57; 57А; 58; 58А; 58Б; 59; 59А; 6; 6А; 6Д; 60; 60А; 60Б; 61; 61А; 62; 63; 65; 66; 66А; 67; 68; 69; 7; 70; 70А; 71; 71А; 71/15; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 77А; 78; 79; 8; 81; 82; 83; 84; 86; 87, 88; 89; 89А; 9; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 95А; 96; 97; 97/16; 98; 101; 101А; 106; 108; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115/117; 116; 118;

Улица Клочковская: 352А;

Улица Монтажная: 10; 2; 4; 5; 6; 8;

Улица Пехотная: 1; 4; 5; 6; 7/21; 8/19; 10/14; 11; 12; 13А; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 22/16; 23; 24; 25; 26; 28/93; 3; 30; 31; 32; 33; 35/15; 36; 38/13;

Улица Солдатская: 66;

Переулок Солдатский:10; 11; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 29А; 3; 31; 32; 5; 6; 7; 8; 9;

Бульвар Фронтовиков: 10; 12; 14; 18; 24/30; 26; 28; 31; 3/30; 34; 5; 6; 8;

Улица Штурмовая: 1; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18/21; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27/20; 28; 29; 29А; 3; 3А; 31; 31Б; 31/8; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 4А; 40; 47; 48; 49; 5; 5А; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 7; 7А; 8; 9; 9/22;



Салтовский район электросетей

(8.00-17.00)

Улица Гвардейцев-Широнинцев: 33;



Восточный район электросетей

(9.00-17.00)

Проспект Московский: 276А;

Улица Свистуна: 6;

Улица Котельная: 12; 14; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 4; 6;

Улица Могилевская: 49; 70/10;

Улица Немышлянская: 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 109А; 110; 111А; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 124; 125; 126; 128; 129; 130; 131; 131А; 132; 133; 133А; 134; 135; 136; 137; 137/2; 138; 139/1; 139/2; 140; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 147А; 148; 149; 150; 151; 153; 153/2; 154; 155; 156; 157; 158; 158А; 159; 160; 162; 163; 164; 164А; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 171/1; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 183А; 183Б; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 197А; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 211; 213; 214; 214А; 215; 216; 217; 218; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 226А; 227; 228; 229; 231; 233; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 245Б; 246; 246/1; 247; 248; 249; 250; 252; 253; 254; 255; 256; 256А; 257; 258; 258Б; 258В; 258Г; 258/1А; 258/2; 259; 260А; 261; 262А; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 269/2; 270; 271; 272; 272Б; 273; 274; 274А; 275; 276; 277; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 290/1; 290/2; 292; 292/1; 292/2; 293; 294/1; 294/2; 295; 296; 296/2; 297; 297/72; 298; 298/1; 299; 299А; 299/2; 300; 300/2; 301; 301/2; 302/1; 302/2; 302/4; 303; 303/2; 304/2; 305; 305/2; 306; 307; 307/2; 308; 309; 309/2; 310; 311; 311/2; 312; 313; 313/2; 314; 315; 316; 317; 317/2; 319; 321; 323; 325; 325/2; 327; 327/1; 329; 329/2; 331/2; 333/2; 333/4; 335; 335/2; 337; 337/2; 339; 339/2; 341; 341/2; 343; 343/2; 345; 345/2; 347; 347/2; 349; 351; 353; 355; 357; 359; 361; 363; 365А; 38; 38/14; 385; 40; 43А; 45; 45А; 46; 46/10; 48; 49; 50; 51; 51А; 52; 54; 54А; 55; 55А; 57А; 57Б; 58; 59; 59А; 60; 61; 61А; 62; 62А; 63; 63А; 64; 64А; 65; 66; 67; 68; 69; 70А; 71; 73; 73А; 74; 75; 75А; 77; 79; 80; 81; 82; 83; 83А; 85; 86; 87; 88; 89; 90/1; 91; 92; 92А; 93; 93А; 93Б; 94; 95; 96; 97; 97А; 98; 99;

Улица Охтинская: 10; 12; 14; 16; 18; 2Б; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 4; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 6; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 8;

Улица Подъемная: 2;

Улица Танковая: 114/18;

Проспект Льва Ландау: 66Б;

Проспект Тракторостроителей;



Холодногорский район электросетей

(10.30-15.30)

Улица Афанасьевская: 101; 101А; 103; 105; 107; 109; 115А; 117; 121; 121А; 123; 125; 127; 129; 138; 140; 140А; 142; 142/2; 144; 146; 148; 150; 150А; 152; 154; 156; 158; 160; 162; 164; 168; 168А; 170; 172; 174; 176; 178; 180; 182; 184; 184А; 186; 188; 192; 194; 196; 198; 200; 202; 3; 85А; 89; 91; 93А; 95; 97; 99; 99А;

Улица Киевская: 3;

Улица Кисляк: 72;

Улица Холодногорская: 10; 101; 103; 105; 107; 109; 111; 113; 115; 117; 119; 121; 123; 125; 127; 129; 131; 133; 135; 137; 139; 141; 143; 145; 147; 149; 151; 151/3; 153; 155; 163А; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 29А; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 41А; 43/85; 47; 47/1; 49; 49А; 51; 53; 55; 57; 57/59; 59/57; 61; 63; 65; 67; 71; 73; 75; 77; 79; 79А; 81; 83; 85; 85А; 87; 87А; 89/95; 93/46; 97; 99;

Переулок Сестрорецкий: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 3; 4; 5; 7; 8; 8А; 9;

Переулок Старобельский: 1; 10; 11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 20; 20/1; 21; 21А; 22; 23; 23А; 24; 26; 27; 27А; 28; 29; 3; 30; 30А; 31; 32; 33; 34; 34А; 34/2; 35; 35А; 36; 38; 4; 4А; 40; 42; 44; 44/1; 46; 48; 5; 50; 52; 52/1; 54; 6; 7; 8; 9;

Улица Верхнегиевская.

Напомним, 24 июня для проведения ремонтно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» временно прекращена подача холодной воды в домах шести районов Харькова.





