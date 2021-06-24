ДТП в Харькове: возле Французского бульвара – перевертыш (ВИДЕО)

Об аварии сообщили в соцсетях.
Утром 24 июня на улице Академика Павлова в районе ТРЦ Французский бульвар произошло ДТП, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Там столкнулись автомобиль службы такси Bolt и Opel Combo.
Судя по видео, в автомобиле такси были пассажиры.
От удара Opel перевернулся.
Сведений о пострадавших нет. Информация выясняется.
По словам очевидцев, собирается пробка.
Напомним, утром 23 июня на улице Библика, 19 столкнулись легковые автомобили ЗАЗ, Volkswagen Passat и микроавтобус Volkswagen Transporter.
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