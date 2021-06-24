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24.06.2021  11:35   

ДТП в Харькове: возле Французского бульвара – перевертыш (ВИДЕО)

Об аварии сообщили в соцсетях.


//Facebook

Утром 24 июня на улице Академика Павлова в районе ТРЦ Французский бульвар произошло ДТП, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Там столкнулись автомобиль службы такси Bolt и Opel Combo.

Судя по видео, в автомобиле такси были пассажиры.

От удара Opel перевернулся.

Сведений о пострадавших нет. Информация выясняется.

По словам очевидцев, собирается пробка.

Напомним, утром 23 июня на улице Библика, 19 столкнулись легковые автомобили ЗАЗ, Volkswagen Passat и микроавтобус  Volkswagen Transporter.

Тэги:  дтп, харьков
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