25.06.2021 12:07
В субботу район Харькова останется без света: список адресов
АО «Харьковоблэнерго» опубликовало график отключения электроэнергии в районах города на 26 июня
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Где будут проводиться плановые отключения электроэнергии в субботу, 26 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу АО «Харьковоблэнерго».
Неудобства связаны с плановыми капитальными ремонтами воздушных линий электропередач.
Потребители будут отключаться в дневное время суток по графику:
Центральный район электрических сетей
(09:00 - 17:00)
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Улица Жилярди: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 64; 64А; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 8; 81; 82А; 83; 84; 85; 86; 86А; 87; 88; 89; 9; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 95А; 96;
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Въезд Жилярди: 11; 13; 13А; 7А; 8А;
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Въезд Жилярди 1-й: 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 38А; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51;
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Въезд Жилярди 2-й: 1; 1А; 1Б; 1Б/1; 1В; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 3; 5; 7; 9;
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Въезд Жилярди 3-й: 10; 12; 14; 16; 18; 2; 2А; 20; 22; 26; 30; 32; 34; 4; 6; 8;
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Улица Ковпака Сидора: 32; 53; 53А; 55;
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Улица Новая Чуйковская: 21Д;
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Улица Новошишковская: 51; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 58А; 58Б; 58В; 60; 61; 62; 64; 64А; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 73;
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Улица Роменская: 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 16А; 17; 17А; 18; 19; 19Б; 19/1; 2; 20; 20А; 21/2; 22; 23; 24; 24А; 24Б; 24В; 24Г; 26; 27/1; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 38; 4; 40; 42; 44; 46; 48; 5; 50; 6; 7; 8; 9;
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Переулок Роменский: 1; 1А; 1Б; 10; 11; 12; 12А; 12Б; 16; 2/1; 5; 6; 6А; 6Б; 7; 8; 9;
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Въезд Роменский 1-й: 1; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 21; 22; 23; 24; 26; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
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Въезд Роменский 2-й: 1; 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 16; 17; 18; 2; 20; 22; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
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Улица Саперная: 30; 6;
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Переулок Саперный: 10; 11; 12; 12А; 13; 13А; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 34; 36; 38; 40; 44; 46; 5; 7; 7А; 8; 9; 9А;
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Улица Старова: 100; 101; 101А; 102; 102А; 103; 104; 106; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 17А; 18; 19; 19А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 77; 78; 79; 80; 80А; 80Б; 83; 84; 84Б; 85; 87; 89; 91; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99;
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Улица Чебышева: 1; 10; 11; 12; 13; 14А; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 3; 3А; 30; 31; 31/1; 32; 33; 34; 35; 35А; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 54А; 55; 56; 57; 58; 59; 59/1; 6; 6А; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 7А; 71; 73; 75; 76; 77; 8; 9;
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Переулок Чебышева: 10; 11; 12; 12А; 13; 14; 3; 4; 5; 6; 7; 7А; 8; 9;
-
Улица Челюскина Семена: 77;
-
Улица Чистяковой: 6;
-
Улица Чуйковская: 1; 1А; 1Б; 10; 101; 103; 107; 109; 11; 111; 113; 113А; 117; 119; 119А; 12; 12Б; 121; 121А; 123; 127; 13; 14; 15; 15А; 16; 16А; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 21А; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 26А; 27; 28А; 29; 3; 3А; 30; 31; 32; 33; 33А; 34; 34А; 35; 36; 36А; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 50А; 51; 52; 53; 54; 54А; 55; 56; 57; 58; 58А; 59; 6; 60; 60Б; 61; 62; 62А; 63; 64; 65; 66; 66А; 66В; 66Г; 66Д; 67; 67А; 68; 69; 7; 7А; 71А; 73; 75; 75А; 77; 79; 79А; 8; 8А; 81; 83; 83А; 85; 87; 89; 9; 91; 91А; 93; 95; 97; 99;
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Переулок Чуйковский: 8;
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Улица Шосткинская: 48; 50;
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Переулок Шосткинский: 10; 14; 15; 16; 17; 2; 3; 4; 5; 6; 6А; 7; 7А; 8; 9; 9/1;
Напомним, 25 июня для проведения ремонтно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» временно прекращена подача холодной воды в домах шести районов Харькова.
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