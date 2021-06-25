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25.06.2021  11:54   

В Харькове за сутки зафиксировано 28 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 25 июня

За сутки от коронавируса умерло 6 человек.

Коронавирус: статистика в Харькове на 25 июня

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом.

28 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 июня составляет 148 433 человека.

Из них:

  • 3 507 летальных случаев (за последние сутки умерло 6 человек);
  • 143 621 человек выздоровели (за сутки – 42 человека);
  • 1 305 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 8 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 35 – жители Харьковского района (в том числе 28 харьковчан);
  • 11 – Изюмского;
  • 4 – Купянского:
  • 3 – Лозовского;
  • 2 – Чугуевского;
  • 1 – Красноградского.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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