25.06.2021 11:54

В Харькове за сутки зафиксировано 28 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 25 июня

За сутки от коронавируса умерло 6 человек.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом.



28 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 июня составляет 148 433 человека.



Из них:

3 507 летальных случаев (за последние сутки умерло 6 человек);

143 621 человек выздоровели (за сутки – 42 человека);

1 305 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 8 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

35 – жители Харьковского района (в том числе 28 харьковчан);

11 – Изюмского;

4 – Купянского:

3 – Лозовского;

2 – Чугуевского;

1 – Красноградского.