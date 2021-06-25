В Харькове за сутки зафиксировано 28 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 25 июня

За сутки от коронавируса умерло 6 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом.
28 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 июня составляет 148 433 человека.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Выполнять обычную текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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