25.06.2021 12:11
"Смотрящий" за Харьковским СИЗО попался на организации преступной сходки
43-летний заключенный также устраивал в Харьковском СИЗО азартные игры и назначал старших за корпусами.
Об это сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
По словам правоохранителей в начале, 2021 года ранее неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений мужчина, отбывающий наказание в Харьковском следственном изоляторе» и занимающий статус «смотрящего» следил за соблюдением общепринятых в воровских кругах неписаных законов поведения в данном учреждении.
Он распространял преступное влияние как на территории СИЗО, так и вне мест лишения свободы через доверенных лиц. Также он контролировал так называемый «общак», и организовывал азартные игры.
Кроме того, зная о введении на территории Украины уголовной ответственности за участие в «сходке», указанный следственно-арестованный принял участие в преступном собрании лиц, осуществляющих преступное влияние. Во время сходки «смотрящий» назначил старших по разным корпусами СИЗО и распределил между ними обязанности для координации преступной деятельности.
43-летнему так называемом «смотрящему» за Харьковским СИЗО предъявили подозрение по факту участия в проведении преступной сходки (ч. 1 ст. 255-2 УК Украины).
К слову, раньше указанном мужчине уже предъявляли о подозрении сообщено о подозрении по фактам умышленного установления и распространения преступного влияния в условиях СИЗО и хранение с целью дальнейшего сбыта наркотических веществ (ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 39-летний арестованный, имея влияние в СИЗО, организовал поставку
и сбыт наркотиков иждивенцам изолятора.
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