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25.06.2021  12:11   

"Смотрящий" за Харьковским СИЗО попался на организации преступной сходки

43-летний заключенный также устраивал в Харьковском СИЗО азартные игры и назначал старших за корпусами.

Азартные игры и преступные сходки: "смотрящему" за Харьковским СИЗО добавят срок. Новости Харькова
 
Об это сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
По словам  правоохранителей в начале, 2021 года ранее неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений мужчина, отбывающий наказание в  Харьковском следственном изоляторе» и занимающий статус «смотрящего» следил за соблюдением общепринятых в воровских кругах неписаных законов поведения в данном учреждении. 
 
Он распространял преступное влияние как на территории СИЗО, так и вне мест лишения свободы через доверенных лиц. Также он контролировал так называемый «общак», и организовывал азартные игры.
 
Кроме того, зная о введении на территории Украины уголовной ответственности за участие в «сходке», указанный следственно-арестованный принял участие в преступном собрании лиц, осуществляющих преступное влияние. Во время сходки «смотрящий» назначил старших по разным корпусами СИЗО и распределил между ними обязанности для координации преступной деятельности.
 
Азартные игры и преступные сходки: "смотрящему" за Харьковским СИЗО добавят срок. Новости Харькова
 
43-летнему так называемом «смотрящему» за Харьковским СИЗО предъявили подозрение по факту участия в проведении преступной сходки (ч. 1 ст. 255-2 УК Украины).
 
К слову, раньше указанном мужчине уже предъявляли о подозрении сообщено о подозрении по фактам умышленного установления и распространения преступного влияния в условиях СИЗО и хранение с целью дальнейшего сбыта наркотических веществ (ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 УК Украины).
 
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 39-летний арестованный, имея влияние в СИЗО, организовал поставку и сбыт наркотиков иждивенцам изолятора. 
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  харьков, прокуратура, сизо
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