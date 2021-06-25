25.06.2021 12:11

"Смотрящий" за Харьковским СИЗО попался на организации преступной сходки

43-летний заключенный также устраивал в Харьковском СИЗО азартные игры и назначал старших за корпусами.

Об это сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

По словам правоохранителей в начале, 2021 года ранее неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений мужчина, отбывающий наказание в Харьковском следственном изоляторе» и занимающий статус «смотрящего» следил за соблюдением общепринятых в воровских кругах неписаных законов поведения в данном учреждении.

Он распространял преступное влияние как на территории СИЗО, так и вне мест лишения свободы через доверенных лиц. Также он контролировал так называемый «общак», и организовывал азартные игры.

Кроме того, зная о введении на территории Украины уголовной ответственности за участие в «сходке», указанный следственно-арестованный принял участие в преступном собрании лиц, осуществляющих преступное влияние. Во время сходки «смотрящий» назначил старших по разным корпусами СИЗО и распределил между ними обязанности для координации преступной деятельности.

43-летнему так называемом «смотрящему» за Харьковским СИЗО предъявили подозрение по факту участия в проведении преступной сходки (ч. 1 ст. 255-2 УК Украины).

К слову, раньше указанном мужчине уже предъявляли о подозрении сообщено о подозрении по фактам умышленного установления и распространения преступного влияния в условиях СИЗО и хранение с целью дальнейшего сбыта наркотических веществ (ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 39-летний арестованный, имея влияние в СИЗО, организовал поставку и сбыт наркотиков иждивенцам изолятора.