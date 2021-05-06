Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Наркоскандал в СИЗО: Сидящий в изоляторе рецидивист обеспечивал препаратами местных арестантов (ФОТО, Обновлено)
06.05.2021  19:07   

Наркоскандал в СИЗО: Сидящий в изоляторе рецидивист обеспечивал препаратами местных арестантов (ФОТО, Обновлено)

Полиция сообщила о подозрением так называемому «смотрящему».

Как сообщает ГУ Нацполиции, неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 39-летний арестованный, имея влияние в СИЗО, организовал поставку и сбыт наркотиков заключенным. 
 
Как установили оперативники управления стратегического расследований в Харьковской области, находящегося в Харьковском СИЗО и имеющего авторитет среди лиц из криминальной среды мужчину назначили так называемым «смотрящим за корпусом».
 
39-летний арестант контролировал поддержание заключенными «воровских традиций».
 
Кроме этого, организовал канал поставки наркотиков, которые сбывал среди других арестованных.
 
Такая противоправная деятельность лишь усиливала влияние «авторитета» в учреждении и позволяла ему подстрекать других к совершению новых преступлений.
 
Полученные средства шли на пополнение так называемого «общака». 
 
Как информирует Прокуратура, 29 января 2021 года в ходе осмотра камеры в личных вещах указанного мужчины обнаружены и изъяты свертки с метадоном, а также каннабис.
 
В ходе следствия полицейские задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта и на основании отобранных доказательств сегодня, 6 мая 2021 года, следователи облуправления полиции под процессуальным руководством Харьковской облпрокуратуры сообщили ему в подозрение по нескольким статьям уголовного кодекса Украины: 
 
 - ч. 2 ст. 255-1 - установление и распространение преступного влияния в условиях СИЗО 
 
 - ч. 2 ст. 307 - незаконное хранение с целью сбыта, а также незаконные сбыт наркотических средств и психотропных веществ. 
 
За содеянное подозреваемому, в случае доказательства вины, может грозить от девяти до пятнадцати лет лишение свободы. 
 
Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности так называемого «смотрящего», проводились с участием сотрудников оперативного отдела ГУ «Харьковский следственный изолятор». 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркота, харьков, смотрящий, сбыт наркотиков, котрабанда, сизо
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