Аварийное отключение воды в Харькове 25 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Гуданова, 4/10 до 17:00 25 июня., ул. Леся Сердюка, 54, 56 до 20:00 25 июня.
Московский район:
ул. Светлая, 4 до 16:00 25 июня., ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №4), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 40-д (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №11), ул. Светлая, 6 (п. №1), ул. Сергеевская, 8-а (п. №2) до 17:00 25 июня., пр. Тракторостроителей, 71-д (п. №3, стояк), ул. Гвардецев Широнинцев, 50 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 87-а (п. №2, стояк), 124 (п. №2, стояк), до 20:00 25 июня.;
Новобаварский район:
ул. Полтавский шлях, 65 до 20:00 25 июня.
Слободской район:
ул. Нестерова, 6 (п. №3) до 17:00 25 июня., ул. Киргизская, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 25 июня.
Основянский район:
ул. Новомясницкая, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 25 июня.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 19-а (спаренный стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №3, стояк), 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25 июня.
АО «Харьковоблэнерго» опубликовало график отключения электроэнергии в районах города на 25 июня.
Выполнять обычную текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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