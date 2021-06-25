25.06.2021 08:41

Аварийное отключение воды в Харькове 25 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.





Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Гуданова, 4/10 до 17:00 25 июня., ул. Леся Сердюка, 54, 56 до 20:00 25 июня.



Московский район:

ул. Светлая, 4 до 16:00 25 июня., ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №4), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 40-д (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №11), ул. Светлая, 6 (п. №1), ул. Сергеевская, 8-а (п. №2) до 17:00 25 июня., пр. Тракторостроителей, 71-д (п. №3, стояк), ул. Гвардецев Широнинцев, 50 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 87-а (п. №2, стояк), 124 (п. №2, стояк), до 20:00 25 июня.;



Новобаварский район:

ул. Полтавский шлях, 65 до 20:00 25 июня.



Слободской район:

ул. Нестерова, 6 (п. №3) до 17:00 25 июня., ул. Киргизская, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 25 июня.



Основянский район:

ул. Новомясницкая, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 25 июня.



Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 19-а (спаренный стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №3, стояк), 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25 июня.

АО «Харьковоблэнерго» опубликовало график отключения электроэнергии в районах города на 25 июня.