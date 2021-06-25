На въезде в Харьков задержали пассажира с грузом наркотика (ФОТО)

В машине, остановленной за нарушение ПДД, нашли шесть килограммов «солей».
Почти 6 килограммов наркотических веществ обнаружили в багажнике автомобиля, который патрульные остановили за нарушение ПДД, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
На стационарном посту полиции Валки патрульные остановили автомобиль Ford Mondeo за нарушение ПДД. Внимание инспекторов привлек пассажир, заметно занервничавший при виде людей в форме.
В беседе мужчина признался, что в двух сумках, которые стоят в багажнике, он перевозит наркотики. А водителя авто Ford Mondeo он нанял, чтобы тот отвез его в Харьков.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла около 6 килограммов неизвестного вещества, похожего на наркотик "соль".
Напомним, в Харькове задержан патрульный, который раскладывал закладки, при этом находясь в состоянии наркотического опьянения.
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