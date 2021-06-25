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25.06.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 25 июня

Выполнять обычную текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 25 июня

Овен (21 марта – 20 апреля)
У Овна будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды советуют Овну воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. Этот день идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Звезды предоставляют Тельцу хорошие возможности, но чтобы их не упустить, ему придется очень быстро действовать и думать! Скорее всего, ситуация потребует от него действовать ловко и нестандартно, и Телец будет обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Тельцу завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже «минус» в уверенный «плюс».

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы могут смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы! Звезды дарят Близнецам успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Близнецы затеют глобальный проект, то не пожалеют: со временем их планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Близнецам не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать – вас ждут новые горизонты!

Рак (22 июня – 23 июля)
Раку предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется ему важным, однако звезды предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в его дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая сегодняшний выбор, Раку не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более «орлу» и «решке». Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, ему не придется жалеть ни о чем.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев будет настроен бескомпромиссно: все или ничего. Он будет ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в его требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Лев будет испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ним рядом. С точки зрения Льва, он просто хочет, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих – эксплуатирует и командует. Впрочем, благодаря такому подходу, Лев действительно может добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.

Дева (24 августа – 23 сентября)
В гороскопе Девы будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать ее меньше всего – Дева уверена в своей правоте и во всем, что она делает. С одной стороны, такой настрой способен помочь ей в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ней сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот – спросить у Девы совета. Дева охотно сыграет роль мудрого наставника: поделится опытом, поддержит и поможет!

Весы (24 сентября – 23 октября)
Энергичности Весов окружающие могут только позавидовать: в их гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Весы кинутся, как на амбразуру, на самые сложные дела – на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Весы в том, что, за что бы они ни взялись, все в их руках будет спориться. Главное – стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Неожиданные трудности могут застать Скорпиона врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у него будет масса сил и энергии, чтобы с этим бороться! Звезды наделяют Скорпиона такими качествами, как сила воли, коммуникабельность и дар убеждения, благодаря которым он способен любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми (даже самыми несговорчивыми) Скорпион сумеет договориться.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Настоящей музыкой для Стрельца будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, ему будет даваться с трудом. Вот почему звезды не советуют Стрельцу полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться ему на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Стрелец не пожалеет. Он способен на многое – к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться!

Козерог (22 декабря – 20 января)
Уверенность Козерога в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить его делам. Как иначе объяснить тот факт, что Козерог способен отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сам знает, как лучше? Звезды предупреждают, что даже если Козерог уверен в чем-то на все сто процентов, это не значит, что он на самом деле прав: его опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка – это думать, что не ошибешься. Только помня об этом, Козерог сможет преуспеть.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей рискует испытать упадок сил – ему будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому он с удовольствием отложит в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от него активного вмешательства, Водолей способен внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Водолея, сколько его пессимистичный душевный настрой. Звезды обещают, что достаточно Водолею встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ним неплохие возможности.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп Рыб будет переполнен яркими эмоциями! День наделяет их живым воображением, благодаря чему Рыбы смогут проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят им звезды, – это спонтанность чувств: Рыбы могут испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно – улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День Рыб будет раскрашен всеми цветами радуги – и все благодаря переживаниям, заставляющим их сердце биться быстрее.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический прогноз
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