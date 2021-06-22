22.06.2021 11:06

Отключения электроэнергии 23 июня: кто из харьковчан будет сидеть без света

АО «Харьковоблэнерго» опубликовала график отключения электроэнергии в районах города на 23 июня.



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Где будут проводиться плановые отключения электроэнергии во вторник, 23 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу АО «Харьковоблэнерго».



Неудобства связаны с плановыми капитальными ремонтами воздушных линий электропередач.



Потребители будут отключаться в дневное время суток по графику:



Южный район электросетей

(9.00-17.00)

Проспект Гагарина: 181; 183А;

Проспект Героев Сталинграда: 10, 12; 6; 6А; 6/1; 6/13; 6/15; 6/16; 6/17; 6/18; 6/21; 6/22; 6/23; 6/24; 6/6; 6/7; 6/8; 6/9; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4; 8/5; 8/6; 8/7; 8/8;

Проспект Героев Сталинграда: 161; 161Б; 161В; 161Г; 163; 163А; 165Б; 167Б;

Переулок Забайкальский: 1, 10, 11; 11А; 12; 13; 13А; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 23А; 24; 26; 28; 3, 4, 5, 6; 7, 7А; 8А; 9.

Проезд 4-й Зерновой: 1, 3,

Улица Киргизская: 128;

Проспект Льва Ландау: 12; 2;

Улица Ньютона: 10А; 14; 48; 5А;

Улица Фонвизина: 10, 12; 16; 16А;



Северный район электросетей

(9.00-17.00)

Улица Клочковская: 333; 335;

Салтовский район электросетей

(8.00-17.00)

Улица Ахиезеров: 50; 52; 52А;

Улица Маршала Батицкого: 40;

Проспект Льва Ландау: 128; 130; 132; 134; 136; 138; 140; 144; 146; 148/48; 150; 152; 154; 158; 160; 162; 164; 166; 168; 172; 174; 176; 187; 187А; 189; 191; 193; 195; 197; 199; 201; 203; 205; 207; 213; 215; 221; 225; 227; 229; 231;

Улица Вагнера: 1;

Улица Истоминская: 1;

Улица Маршала Батицкого: 43; 45;

Переулок Автострадный: 10; 8/41;

Салтовское шоссе: 58; 85;



Восточный район электросетей

(9.00-17.00)

Проспект Петра Григоренко: 2; 2Б;



Холодногорский район электросетей

(9.00-17.00)

Переулок Гречаный: 22/39;

Улица Дагестанская: 8;

Переулок Дагестанский: 1А; 11; 13; 13Б; 15; 17/10; 2; 2Д; 3; 4; 5; 7; 9;

Переулок Дмитрия Вишневецкого: 1; 1А; 10; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 3; 30; 32; 32А; 4; 5; 6; 6А; 7; 8; 8Б; 9;

Улица Дмитрия Вишневецкого: 1; 1А; 1Б; 1В; 1Д; 10; 11; 12; 125; 14; 15; 15/17; 16; 19; 2; 21; 23; 25; 25/1; 26; 27; 28/30; 3; 31/33; 32; 34; 36; 37; 37А; 38; 4; 40; 41; 42; 47; 48; 49; 5; 50; 51/2; 52; 53; 55; 57; 58; 59; 6; 64; 66; 68; 69; 7; 71А; 72; 74; 74А; 76А; 78; 8; 80; 82; 84; 86; 88; 9; 90; 92; 94/11; 96; 98;

Улица Осетинская: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2Б; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 4; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 49/78; 5; 50; 51; 51/55; 52; 55; 57; 59/61; 6; 7; 8; 8А; 9;

Проезд Осетинский: 1; 3;

Переулок Осетинский: 2А; 4; 6;

Улица Петра Тронько: 32А/11;

Улица Псковская: 1; 15; 16; 18; 19; 19А; 2; 21; 22; 23; 24; 33; 34; 3/5; 36; 4; 40; 41; 42; 44; 45; 45А; 46; 47; 48; 49; 49/7; 50; 53; 53/55; 54; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 64; 65; 66; 69; 7; 72; 74; 8А; 9;

Улица Робеспьера: 1; 10; 11; 11/8; 13; 13/7; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 2/63; 27; 29; 3; 31; 32; 34; 36; 38; 4; 40; 42; 43; 44; 46; 47/1; 48; 5; 50; 51/9; 52; 54; 58; 6; 60; 62; 64; 68; 7; 70; 72; 74; 8; 80; 82; 9;

Улица Смоленская: 1; 1А; 10; 11; 12; 13; 16; 5А; 6; 6/8; 9; 9А;

Улица Тропинина: 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23/25; 24; 25; 26А; 27; 28; 29; 3; 30; 32; 33; 35; 37; 4; 47; 5; 6; 6В; 7; 9; 9/4;

Улица Холодногорская: 107;



Центральный район электросетей

(9.00-17.00)

Улица Короленко: 4; 4Б; 6;

Улица Пушкинская: 3; 3А; 5;

Площадь Конституции: 18; 18/2; 20; 20А; 22; 24;

Проспект Московский:5;

Переулок Короленко: 19; 21;

Улица Ярослава Мудрого: 24; 26; 26/28; 26/28В; 29; 30/32; 31; 33; 33А; 33/35; 34; 35; 35А; 35Б; 37/39; 38.



Напомним, с 8:00 24 июня до 8:00 25 июня будет прекращено водоснабжение поселка Пятихатки, поселка Лесное, поселка Родичи, поселка Флоринка, гольф-клуба и экопарка Фельдмана.