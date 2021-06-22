22.06.2021 11:17

В Харькове медики реанимировали мужчину в состоянии клинической смерти

В результате фибрилляции желудочков сердце мужчины остановилось.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

21 июня на спецлинию "103" поступил сигнал о сердечном приступе, который случился у 65-летнего харьковчанина. Прибыв на вызов, медики провели фибрилляцию, после чего у пациента наступила клиническая смерть.

Когда счет пошел на секунды медики, быстро сориентировавшись, провели реанимационные действия и восстановили сердечно-легочную деятельность мужчины. Харьковчанина доставили в больницу, где на данный момент проходит лечение.

Напомним, что харьковские медики реанимировали 9-месячную девочку, у которой остановилось сердце