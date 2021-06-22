Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове медики реанимировали мужчину в состоянии клинической смерти
22.06.2021  11:17   

В Харькове медики реанимировали мужчину в состоянии клинической смерти

В результате фибрилляции желудочков сердце мужчины остановилось.

Жить будет: харьковские медики реанимировали мужчину в состоянии клинической смерти. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".
 
21 июня на спецлинию "103" поступил сигнал о сердечном приступе, который случился у 65-летнего харьковчанина. Прибыв на вызов, медики провели фибрилляцию, после чего у пациента наступила клиническая смерть.
 
Когда счет пошел на секунды медики, быстро сориентировавшись, провели реанимационные действия и восстановили сердечно-легочную деятельность мужчины. Харьковчанина доставили в больницу, где на данный момент проходит лечение.
 
Напомним, что харьковские медики реанимировали 9-месячную девочку, у которой остановилось сердце
 
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  харьков, реанимация
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.06 Общество На Мемориале Славы почтили память жертв войны в Украине 22.06 Медицина Отравление в Харькове: часть госпитализированных готовят к выписке 22.06 Криминал и происшествия Агрохимию известных марок в Харькове подделывали с размахом (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 