В Харькове ищут мужчину, который потерялся в Григоровском бору (ФОТО)

В Харькове с 21 июня разыскивают 35-летнего Виталия Макаренко.
35-летний Виталий Макаренко, проживающий на улице Гвардейцев Широнинцев, 21 июня около 17:00 потерялся в Григоровском бору (Новобаварский район Харькова). Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие, ярко выраженная небритость.
Был одет: двусторонняя ветровка (одна сторона черная, вторая – белая с мелкими синими квадратами), белая футболка-поло с желтым рисунком, синие джинсы, белые с синим или черным кроссовки. При себе имел тканевую сумку цвета хаки
Мужчина нуждается в медицинской помощи!
Если вам что-нибудь известно о местонахождении Виталия Макаренко или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».
Напомним, в Харькове продолжаются поиски 80-летнего Александра Александровича Белозерова, который 19 мая вышел из дома по адресу по улице Шатиловская (ст. м. «Научная») и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
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