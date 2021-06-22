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22.06.2021  11:45   

Харьковские журналисты подали в суд на Добкина за клевету

Одно из рейтинговых новостных онлайн-изданий Харькова подало иск в суд на экс-губернатора области Михаила Добкина.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт «Первая Столица». 
 
Как сообщают журналисты «Первой Столицы» Добкин проявил неуважение к изданию, опубликовав в своем личном блоге откровенную ложь и клевету о том, что издание финансируется руководителем города Игорем Тереховым и является его «карманным ресурсом».
 
 
Харьковские журналисты подали в суд на Добкина за клевету
 
 
 
В «Первой Столице» считают, что таким образом, Добкин наплевал не только на честь и достоинство независимых журналистов Харькова, но и на мнение горожан, поэтому они намерены судиться с Михаилом Марковичем.  
 
Также сообщается о том, что Михаил Добкин уже сам жалеет, что оклеветал «Первую Столицу». Исходя из видеозаписи, Добкинв разговоре с журналистом «Первой Столицы», вину свою признал, попросил не обижаться на это «недоразумение».
 

Тем не менее, редакция сайта уже направила соответствующее исковое заявление в суд.

Источник:   Первая столица
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