Харьковские журналисты подали в суд на Добкина за клевету

22.06.2021 11:45

Одно из рейтинговых новостных онлайн-изданий Харькова подало иск в суд на экс-губернатора области Михаила Добкина.

Как сообщают журналисты «Первой Столицы» Добкин проявил неуважение к изданию, опубликовав в своем личном блоге откровенную ложь и клевету о том, что издание финансируется руководителем города Игорем Тереховым и является его «карманным ресурсом».

В «Первой Столице» считают, что таким образом, Добкин наплевал не только на честь и достоинство независимых журналистов Харькова, но и на мнение горожан, поэтому они намерены судиться с Михаилом Марковичем.

Также сообщается о том, что Михаил Добкин уже сам жалеет, что оклеветал «Первую Столицу». Исходя из видеозаписи, Добкинв разговоре с журналистом «Первой Столицы», вину свою признал, попросил не обижаться на это «недоразумение».

Тем не менее, редакция сайта уже направила соответствующее исковое заявление в суд.