Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На дороге Харькова загорелся автомобиль (ВИДЕО)
22.06.2021  11:51   

На дороге Харькова загорелся автомобиль (ВИДЕО)

Утро вторника оказалось слишком горячим для водителя Scoda.

В Харькове загорелся автомобиль

Утром 22 июня на одной из магистралей Харькова во время движения загорелся автомобиль, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Пожар произошел на Павловом Поле.

На перекрёстке улиц Клочковской и Новгородской загорелась Scodа Fabia.

Силами водителей возгорание было ликвидировано.

Напомним, в ночь на 17 июня возле дома 94Б по проспекту Тракторостроителей сгорел автомобиль Renault Clio 2002 года выпуска.

Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.06 Криминал и происшествия Брошенный с балкона окурок устроил пожар в многоэтажке Харькова (ВИДЕО) 17.06 Криминал и происшествия Автомобиль сгорел полностью в одном из гаражей Харькова: очевидец успел снять ВИДЕО (Обновлено, ФОТО) 17.06 Криминал и происшествия В Харькове ночью сгорел автомобиль (ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 