22.06.2021 11:51

На дороге Харькова загорелся автомобиль (ВИДЕО)

Утро вторника оказалось слишком горячим для водителя Scoda.





Утром 22 июня на одной из магистралей Харькова во время движения загорелся автомобиль, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.



Пожар произошел на Павловом Поле.



На перекрёстке улиц Клочковской и Новгородской загорелась Scodа Fabia.



Силами водителей возгорание было ликвидировано.

Напомним, в ночь на 17 июня возле дома 94Б по проспекту Тракторостроителей сгорел автомобиль Renault Clio 2002 года выпуска.