22.06.2021 12:12

Агрохимию известных марок в Харькове подделывали с размахом (ФОТО)

Подпольной производство агрохимикатов с оборотом в 5 млн грн разоблачила СБУ.

В Харькове Служба безопасности Украины заблокировала масштабное изготовление контрафактной сельхозхимии. На подпольных предприятиях выявлено более 50 тонн фальсификата и ядовитых веществ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на силовое ведомство.



Руководители нескольких коммерческих фирм организовали нелегальный бизнес по производству контрафактных средств для борьбы с вредителями и болезнями растений. Все это - под видом торговых марок известных мировых и украинских брендов.



Для производства дельцы использовали химические соединения, которые по мировым стандартам относятся к высокоопасным ядовитым веществам. Фальсифицированные агрохимикаты злоумышленники продавали фермерам по всей территории Украины.



В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Харькове и области 14 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата.



Во время следственных действий обнаружили:



оборудование для производства фальсифицированных средств;

готовую контрафактную продукцию;

ядовитую сырье;

пресс-формы с логотипами иностранных фирм;

этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением;

упаковочные материалы.



Общая стоимость изъятого составляет, по предварительным оценкам, более 5 млн грн.



По заключению профильных экспертов, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный ущерб сельскому хозяйству.



Продолжается досудебное следствие по ст. 321 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей в Госбюджет.