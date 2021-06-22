Агрохимию известных марок в Харькове подделывали с размахом (ФОТО)

Подпольной производство агрохимикатов с оборотом в 5 млн грн разоблачила СБУ.
В Харькове Служба безопасности Украины заблокировала масштабное изготовление контрафактной сельхозхимии. На подпольных предприятиях выявлено более 50 тонн фальсификата и ядовитых веществ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на силовое ведомство.
Руководители нескольких коммерческих фирм организовали нелегальный бизнес по производству контрафактных средств для борьбы с вредителями и болезнями растений. Все это - под видом торговых марок известных мировых и украинских брендов.
Для производства дельцы использовали химические соединения, которые по мировым стандартам относятся к высокоопасным ядовитым веществам. Фальсифицированные агрохимикаты злоумышленники продавали фермерам по всей территории Украины.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Харькове и области 14 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата.
Во время следственных действий обнаружили:
оборудование для производства фальсифицированных средств;
готовую контрафактную продукцию;
ядовитую сырье;
пресс-формы с логотипами иностранных фирм;
этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением;
упаковочные материалы.
Общая стоимость изъятого составляет, по предварительным оценкам, более 5 млн грн.
По заключению профильных экспертов, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный ущерб сельскому хозяйству.
Продолжается досудебное следствие по ст. 321 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей в Госбюджет.
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