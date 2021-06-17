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17.06.2021  08:58   

В Харькове ночью сгорел автомобиль (ВИДЕО)

Пожар произошел на Салтовке.


//Facebook

В ночь на 17 июня возле дома 94Б по проспекту Тракторостроителей сгорел автомобиль Renault Clio 2002 года выпуска, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Машина была припаркована во дворе с жилыми многоэтажками.

«Еще и гудело долго что-то, как будто воздушная тревога, полдома от этого звука проснулась. Неспокойная ночка, не то слово», – очевидец Ксюша прокомментировала увиденное в одном из местных телеграм-каналов.

О пожаре сообщили в службу 103. Спасатели прибыли и оперативно затушили возгорание.

Официальная информация уточняется.

В ночь на 17 июня возле дома 94Б по проспекту Тракторостроителей сгорел автомобиль

В ночь на 17 июня возле дома 94Б по проспекту Тракторостроителей сгорел автомобиль

По словам очевидцев, причиной пожара стал поджог. Причем, автомобиль поджигали два раза. Поджигатель был на красном авто. Когда пожарные потушили огонь в первый раз и разъехались, он вернулся и поджег задний бампер. Второе возгорание потушили соседи своими силами.

В ночь на 17 июня возле дома 94Б по проспекту Тракторостроителей сгорел автомобиль

Напомним, около трех часов ночи 11 июня в районе дома №30 по улице Молочной горели авто. От огня пострадали четыре автомобиля. Две легковушки сгорели полностью.

Тэги:  пожар, харьков
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