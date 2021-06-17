17.06.2021 08:58

В Харькове ночью сгорел автомобиль (ВИДЕО)

Пожар произошел на Салтовке.



//Facebook

В ночь на 17 июня возле дома 94Б по проспекту Тракторостроителей сгорел автомобиль Renault Clio 2002 года выпуска, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Машина была припаркована во дворе с жилыми многоэтажками.

«Еще и гудело долго что-то, как будто воздушная тревога, полдома от этого звука проснулась. Неспокойная ночка, не то слово», – очевидец Ксюша прокомментировала увиденное в одном из местных телеграм-каналов.

О пожаре сообщили в службу 103. Спасатели прибыли и оперативно затушили возгорание.

Официальная информация уточняется.

По словам очевидцев, причиной пожара стал поджог. Причем, автомобиль поджигали два раза. Поджигатель был на красном авто. Когда пожарные потушили огонь в первый раз и разъехались, он вернулся и поджег задний бампер. Второе возгорание потушили соседи своими силами.

Напомним, около трех часов ночи 11 июня в районе дома №30 по улице Молочной горели авто. От огня пострадали четыре автомобиля. Две легковушки сгорели полностью.