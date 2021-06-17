17.06.2021 09:50

В Харькове – 50 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 17 июня

За сутки от коронавируса умерло 10 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом.



50 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 июня составляет 148 121 человек.



Из них:

3 456 летальных случаев (за последние сутки умерло 10 человек);

142 364 человек выздоровели (за сутки – 456 человек);

2 301 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 370 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

57 – жители Харьковского района (в том числе 50 харьковчан);

12 – Богодуховского;

12 – Купянского;

7 – Чугуевского;

4 – Изюмского;

3 – Красноградского;

1 – Лозовского.

Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.