В Харькове – 50 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 17 июня

За сутки от коронавируса умерло 10 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом.
50 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 июня составляет 148 121 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.
Сегодня никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств (в том числе романтических), которые могут перерасти в нечто большее.
В Харькове нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру.
17 июня 1955 года под управлением лётчика-испытателя Ю. Алашеева совершил первый полет самолет Ту-104.
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