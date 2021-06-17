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17.06.2021  09:50   

В Харькове – 50 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 17 июня

За сутки от коронавируса умерло 10 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом.

50 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 июня составляет 148 121 человек.

Из них:

  • 3 456 летальных случаев (за последние сутки умерло 10 человек);
  • 142 364 человек выздоровели (за сутки – 456 человек);
  • 2 301 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 370 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 57 – жители Харьковского района (в том числе 50 харьковчан);
  • 12 – Богодуховского;
  • 12 – Купянского;
  • 7 – Чугуевского;
  • 4 – Изюмского;
  • 3 – Красноградского;
  • 1 – Лозовского.

Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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