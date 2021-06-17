17.06.2021 10:51

В Харькове помогут предпринимателям, пострадавшим от карантинных ограничений

Среди предложенных Игорь Тереховым мер поддержки – снижение арендной платы за землю и финансовая помощь предпринимателям, чей бизнес пострадал от карантинных ограничений.



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Об этом собощает РЕДПОСТ . Одним из решений, которое поможет уменьшить финансовую нагрузку на бизнес, станет снижение арендной платы за землю. Городской совет уже предоставил все расчеты и новые ставки. Если сейчас в Харькове принята ставка арендной платы при заключении договоров аренды земли на уровне 8%, то после внесения изменений ставка понизится до 6%, а для объектов общественного питания, парковок и складов – до 5%.

«Мы идем на беспрецедентный шаг, уменьшая финансовую нагрузку на бизнес, - заявил Игорь Терехов на Координационном совете по вопросам развития предпринимательства при Харьковском городском голове. – Нам пришлось найти баланс и тщательно просчитать все новые ставки, ведь мы не можем обвалить городской бюджет со всеми защищенными статьями. Но мы понимаем, что бизнес должен развиваться, что после карантина многие предприятия закрываются или находятся в тяжелом финансовом положении, поэтому мы идем на то, чтобы облегчить жизнь предпринимателям».

Изменения арендной ставки будут приняты на сессии городского совета до 1 июля, а вступят в силу в новом бюджетном году – с 1 января 2022 года.

Кроме того, в бюджет заложены средства на помощь предпринимателям, чей бизнес пострадал от карантинных ограничений в период пандемии. Всего компенсации от городского совета получат около 26 тысяч харьковских предпринимателей.

Напомним, городские власти предложили провести в Харькове земельную реформу, которая предусматривает уменьшение арендной платы за землю и создание электронного кабинета землепользователя.