В длинные выходные прибавилась возможность уехать к морю из Харькова

Назначен дополнительный поезд из Харькова в Одессу.
АО «Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд из Харькова в Одессу на праздничные выходные, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Ночной скорый поезд №242/241 Одесса — Харьков будет отправляться из Одессы 17, 21, 24 и 28 июня, обратно из Харькова — 18, 22, 25, 29 июня.
Поезд выездает из Харькова 17:36 и прибывать в Одессу в 8:54 следущего дня. Из Одессы можно будет выехать в 23:37 и вернуться в Харьков в 14:59.
В июне украинцев ожидает два «длинных уикэнда»: 19-21 июня и 26-28 июня. 20 июня в Украине отмечают Троицу. Она традиционно приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на ближайший следующий после него рабочий день, то есть понедельник – 21 июня. 28 июня в Украине отмечают День Конституции.
Ранее РЕДПОСТ писал, что курсирование экспериментальных экспрессов № 93/794 и №796/795 Харьков - Днепр - Харьков продлено до 24 июня.
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