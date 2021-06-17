17.06.2021 11:40

Карта харьковчанина: стал известен полный список категорий получателей

В Харькове продолжается реализация проекта "Карта Харьковчанина".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт проекта. По словам создателей проекта Карта будет выдаваться каждому жителю нашего города для того, чтобы приносить пользу: скидки в супермаркетах, коммунальных аптеках и на заправках, бесплатный вход в Харьковский зоопарк и многие другие услуги - перечень опций на данный момент формируется и дополняется.

Этот социальный инструмент получат все жители нашего города. Будет несколько видов карт:

для школьников 1-4 классов;

для школьников 5-9 классов;

для школьников 10-12 классов;

для студентов;

для работников коммунальных предприятий;

для пенсионеров;

для льготников;

стандартная карта.

Для школьников карта станет проездным билетом, для пожилых людей - льготным удостоверением. И все без исключения харьковчане с такой карточкой смогут совершать покупки по социальной цене в некоторых сетях супермаркетов, в коммунальных аптеках и на коммунальных заправках.

Также продолжается конкурс на лучшую дизайнерскую разработку внешнего вида Карты харьковчанина. Организаторы проекта приглашают жителей нашего города принять участие в конкурсе и предлагайте свои идеи по ссылке . Заявки принимаются до 25 июня.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харьковском городском совете рассказали про функционал и возможности "Карты харьковчанина".