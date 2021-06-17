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17.06.2021  12:05   

Автомобиль Ravon сбил женщину на перекрестке Харькова: разыскиваются свидетели

Правоохранители разыскивают свидетелей ДТП в Харькове.


//hk.npu.gov.ua

В рамках досудебного расследвания разыскиваются свидетели дорожно-транспортного происшествия, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Авария, в которой прострадал пешеход, произошла 2 июня примерно в 07:20 на проезжей части проспекта Юбилейного, 32/186 в Харькове.

Водитель автомобиля Ravon R4 допустил наезд на женщину.  Пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится досудебное расследование.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему следователю старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
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