17.06.2021 12:05

Автомобиль Ravon сбил женщину на перекрестке Харькова: разыскиваются свидетели

Правоохранители разыскивают свидетелей ДТП в Харькове.



//hk.npu.gov.ua

В рамках досудебного расследвания разыскиваются свидетели дорожно-транспортного происшествия, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Авария, в которой прострадал пешеход, произошла 2 июня примерно в 07:20 на проезжей части проспекта Юбилейного, 32/186 в Харькове.

Водитель автомобиля Ravon R4 допустил наезд на женщину. Пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.



Сейчас по факту аварии проводится досудебное расследование.



Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему следователю старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.