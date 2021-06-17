Автомобиль Ravon сбил женщину на перекрестке Харькова: разыскиваются свидетели

Правоохранители разыскивают свидетелей ДТП в Харькове.
В рамках досудебного расследвания разыскиваются свидетели дорожно-транспортного происшествия, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Авария, в которой прострадал пешеход, произошла 2 июня примерно в 07:20 на проезжей части проспекта Юбилейного, 32/186 в Харькове.
Водитель автомобиля Ravon R4 допустил наезд на женщину. Пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
Сейчас по факту аварии проводится досудебное расследование.
Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему следователю старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.
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