17.06.2021 12:13

«Евросолидарность» неофициально будет поддерживать Добкина – политолог

Политолог Кирилл Сазонов считает, что такое сотрудничество ставит крест на планах по выдвижению единого проукраинского кандидата.

По мнению Сазонова, партия Порошенко выступила в поддержку Добкина, исходя из собственных прагматичных соображений: «ЕС» хочет сыграть сольную партию, ослабить Терехова и всю условную группу Кернеса, чтобы усилить именно свои позиции. Это логично».

С другой стороны, такая политика «Европейской Солидарности» ведет к тому, что на мэрских выборах в октябре так и не появится кандидатура единого кандидата от демократических сил. По словам Кирилла Сазонова, другие проукраинские партии не станут участвовать в чужой игре. «Я не особо верил в шансы этого гипотетического кандидата, но можно было не в формате рейтингов, а в реальных условиях оценить потенциал такого объединения», - высказал свое мнение политический эксперт.

При этом политолог не видит ничего удивительного в политическом союзе Добкина и Порошенко. «Политика – искусство возможного, – отметил Кирилл Сазонов на своей странице в социальной сети «Фейсбук». – Плюс, по моему мнению старые политики всегда находят компромисс и способ сотрудничать. Не зря Михаил Добкин в 2014 году поздравлял Порошенко с победой».

Также политические эксперт высказал предположение, что сотрудничество Михаила Добкина и партии Порошенко будет носить неофициальный характер и выразиться в первую очередь в поддержке на уровне избирательных комиссий.