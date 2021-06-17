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17.06.2021  12:13   

«Евросолидарность» неофициально будет поддерживать Добкина – политолог

Политолог Кирилл Сазонов считает, что такое сотрудничество ставит крест на планах по выдвижению единого проукраинского кандидата.

«Евросолидарность» неофициально будет поддерживать Добкина – политолог
 
По мнению Сазонова, партия Порошенко выступила в поддержку Добкина, исходя из собственных прагматичных соображений: «ЕС» хочет сыграть сольную партию, ослабить Терехова и всю условную группу Кернеса, чтобы усилить именно свои позиции. Это логично». 
 
С другой стороны, такая политика «Европейской Солидарности» ведет к тому, что на мэрских выборах в октябре так и не появится кандидатура  единого кандидата от демократических сил. По словам Кирилла Сазонова, другие проукраинские партии не станут участвовать в чужой игре. «Я не особо верил в шансы этого гипотетического кандидата, но можно было не в формате рейтингов, а в реальных условиях оценить потенциал такого объединения», - высказал свое мнение политический эксперт. 
 
При этом политолог не видит ничего удивительного в политическом союзе Добкина и Порошенко. «Политика – искусство возможного, – отметил Кирилл Сазонов на своей странице в социальной сети «Фейсбук». – Плюс, по моему мнению старые политики всегда находят компромисс и способ сотрудничать. Не зря Михаил Добкин в 2014 году поздравлял Порошенко с победой».  
 
Также политические эксперт высказал предположение, что сотрудничество Михаила Добкина и партии Порошенко будет носить неофициальный характер и выразиться в первую очередь в поддержке на уровне избирательных комиссий.
 
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