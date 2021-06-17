17.06.2021 12:37

Харьков посетят участники международного ралли

В субботу, 19 июня, возле здания Госпрома пройдет пит-стоп спецучастка ралли «Днепр-Харьков» в рамках ралли «Марафон дружбы и мира - Украина в ралли Монте-Карло». Поэтому на Клочковском спуске и части проспекта Независимости запретят движение общественного и личного автотранспорта.



Харьков посетят участники международного ралли



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов мероприятия. По их словам, авто-марафон стартует в июне в честь 30-летия независимости Украины. Его участники на ретро-автомобилях посетят 30 городов Украины, Румынии и Молдовы. Общая длина маршрута составит 3 тыс. км.

Отмечается, что в 2022 году автолюбители Украины впервые примут участие в «Rallye Monte-Carlo», поэтому в рамках марафона водители смогут подготовиться к соревнованиям и испытать в "боевых условиях" свои автомобили ЗАЗ-965 и ЗАЗ-966.

«Это самый масштабный автомобильный промо-проект за все время независимости Украины. Pit-stop - это промежуточный финиш, техническая остановка в рамках маршрута марафона, во время которой участники проводят техосмотр автомобиля и встречаются с ретровиками города. В Харькове будет организован пит-стоп спецучастка ралли «Днепр-Харьков», - сообщили организаторы.

В Харьков участники марафона планируют прибыть в 19:00. Встреча с харьковчанами и владельцами ретро-автомобилей пройдет на пл. Свободы возле сухого фонтана, напротив 5-го подъезда Госпрома.

Уже с 20:00 до 22:00, в поддержку участников марафона харьковчане на Клочковском спуске проведут гонку на точность прохождения спуска и подъема в режиме средней скорости «Клочковской спуск».

В связи с этим движение транспорта по спуску Клочковскому, на участке от ул. Клочковской до пл. Свободы, будет запрещено с 19:30 до 22:00 19 июня. Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Клочковской, Космической, Ромена Роллана и др.

Также с 19:30 до 22:00 будет запрещено движение транспорта по пр. Независимости, от ул. Юры Зойфера до спуска Клочковского. Объезд закрытого участка будет организован по пр. Независимости, ул. Ромена Роллана, пл. Свободы и другим прилегающим улицам.

Автобусы будут курсировать так:

№97э, 270э: - Новоивановский мост - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - ул. Культуры - пр. Науки - пл. Свободы - ст. м. «Госпром»;

№278э: - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - пр. Независимости и далее по маршруту;

№303э: - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - ул. Культуры - пр. Науки - ст. м. «Научная».

Кроме того, на время мероприятия будет запрещено движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского и ул. Мироносицкой, на участке от ул. Маяковского до ул. Веснина. Трамвай №12 ходить не будет.

Напомним, в рамках празднования Дня Победы в Харькове прошел автопробег ретроавтомобилей времен Второй Мировой войны. Мероприятие организовал технический клуб «Самоходъ».