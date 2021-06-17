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17.06.2021  12:37   

Харьков посетят участники международного ралли

В субботу, 19 июня, возле здания Госпрома пройдет пит-стоп спецучастка ралли «Днепр-Харьков» в рамках ралли «Марафон дружбы и мира - Украина в ралли Монте-Карло». Поэтому на Клочковском спуске и части проспекта Независимости запретят движение общественного и личного автотранспорта.


Харьков посетят участники международного ралли
Харьков посетят участники международного ралли
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов мероприятия. По их словам, авто-марафон стартует в июне в честь 30-летия независимости Украины. Его участники на ретро-автомобилях посетят 30 городов Украины, Румынии и Молдовы. Общая длина маршрута составит 3 тыс. км.
Отмечается, что в 2022 году автолюбители Украины впервые примут участие в «Rallye Monte-Carlo», поэтому в рамках марафона водители смогут подготовиться к соревнованиям и испытать в "боевых условиях"  свои автомобили ЗАЗ-965 и ЗАЗ-966.
 
«Это самый масштабный автомобильный промо-проект за все время независимости Украины. Pit-stop - это промежуточный финиш, техническая остановка в рамках маршрута марафона, во время которой участники проводят техосмотр автомобиля и встречаются с ретровиками города. В Харькове будет организован пит-стоп спецучастка ралли «Днепр-Харьков», - сообщили организаторы.
 
В Харьков участники марафона планируют прибыть в 19:00. Встреча с харьковчанами и владельцами ретро-автомобилей пройдет на пл. Свободы возле сухого фонтана, напротив 5-го подъезда Госпрома. 
 
Уже с 20:00 до 22:00, в поддержку участников марафона харьковчане на Клочковском спуске проведут гонку на точность прохождения спуска и подъема в режиме средней скорости «Клочковской спуск».
 
В связи с этим движение транспорта по спуску Клочковскому, на участке от ул. Клочковской до пл. Свободы, будет запрещено с 19:30 до 22:00 19 июня. Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Клочковской, Космической, Ромена Роллана и др.
 
Также с 19:30 до 22:00 будет запрещено движение транспорта по пр. Независимости, от ул. Юры Зойфера до спуска Клочковского. Объезд закрытого участка будет организован по пр. Независимости, ул. Ромена Роллана, пл. Свободы и другим прилегающим улицам.
 
Автобусы будут курсировать так:
 
  • №97э, 270э: - Новоивановский мост - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - ул. Культуры - пр. Науки - пл. Свободы - ст. м. «Госпром»;
  • №278э: - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - пр. Независимости и далее по маршруту;
  • №303э: - ул. Клочковская - ул. Космическая - ул. Ромена Роллана - ул. Культуры - пр. Науки - ст. м. «Научная».
 
Кроме того, на время мероприятия будет запрещено движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского и ул. Мироносицкой, на участке от ул. Маяковского до ул. Веснина. Трамвай №12 ходить не будет.
 
Напомним, в рамках празднования Дня Победы в Харькове прошел автопробег ретроавтомобилей времен Второй Мировой войны. Мероприятие организовал технический клуб «Самоходъ».
 
Тэги:  ралли, харьков
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